Los 35 años de Volver al futuro

Por María Eugenia Capelo

Pasaron 35 años desde aquel fantástico viaje hacia el pasado que nos regaló la maravillosa película Volver al futuro. Marty McFly, (un joven y exitoso Michael J. Fox) se transportaba, sin querer, al pasado en medio de un experimento que le enseñaba su amigo genio, y algo loco, el Doc. Brown (Christopher Lloyd). Así, este adolescente llega al momento en que sus padres se habían conocido y termina alterando la historia. A partir de ahí no solo el romance de ellos estaba en juego, sino también el futuro de de él mismo y de sus hermanos.

¿Te imaginás cómo hubiera sido tu vida si alguno de tus padres fuera tu compañero de clase? Partiendo de esta simple idea, Bob Gale ideó lo que sería el boceto de su obra maestra: Back to the future. Ya pasaron 35 años desde su estreno y sin que nadie lo imaginara en 1985, este filme se convirtió en un hito dentro de la cultura popular mundial.

A manera de homenaje, el viernes 3 de julio desde las 6 de la mañana, el canal Studio Universal emitió Volver al futuro y Volver al futuro II. Teleshow tuvo la posibilidad de entrevistar a Gale, el creador de este guión maravilloso que ya es un clásico del cine y que sigue atrayendo al público más joven.

“Es maravilloso que los chicos hoy en día respondan tan bien aunque no entiendan algunos chistes. Pero la humanidad y la historia completa de la película, conmueve a todo el mundo”, dijo con mucha emoción Gale.

El camino para llegar a este relato surgió casi de manera accidental. El propio guionista nos contó cómo llegó a recrear esta genial historia que contaba la vida de Marty McFly.



—¿Dónde encontraste la inspiración para hacer este guión tan fantástico?



—La inspiración de Volver al futuro me llegó totalmente por accidente. Estaba visitando a mis padres y encontré el libro de egresado del secundario de mi papá en el sótano. Mi mamá y mi papá fueron al mismo colegio. Entonces me dije: “esto es interesante” y me pregunté “¿cómo sería mi secundario en los años 40?”. Ya habían pasado 29 años desde mi graduación. Y descubrí que mi padre había sido el presidente de de su clase, algo de lo que no tenía idea. Entonces pensé en el presidente de mi clase de graduación, que era el clásico con el espíritu de la escuela, el típico muchacho con el que yo no tenía nada en común. Y me pregunté: “cómo hubiera sido ir a la escuela con mi papá”. Ese fue el momento en el que me dije: “Guau, esta es una película”, ¡¿Qué hubiese pasado si ibas al secundario con tu papá?!



—Si pudieras contar uno de tus mejores recuerdos durante la filmación de Volver al futuro, ¿cuál sería?



—Como ya se sabe, grabamos cinco semanas con el actor Eric Stoltz, pero no estaba funcionando, por so decidimos reemplazarlo. Entonces hicimos esta cosa loca y arriesgada, que creo que nadie lo había hecho nunca en una filmación: grabar todo de nuevo con un actor diferente. Nos daba mucho temor asumir un riesgo tan grande. Pero cuando Michael llegó a trabajar a la locación de Twin Pines e hizo las primeras tomas con Christopher Lloyd, vimos un gesto de alivio de Bob Zemeckis (director del filme) y de todo el equipo. Ahí todos dijimos: “Oh, Dios mío. Este chico es Marty McFly. La película va a funcionar”.



—¿Cómo definirías a Michael J. Fox como persona y como actor?



—Como persona es un chico maravilloso, con los pies sobre la tierra. Recuerdo que él era la estrella de una serie muy popular,, Family ties (Lazos de familia), y todos en los Estados Unidos sabían quién era él. Y una vez llegado al set, él se presentaba a cada miembro del equipo. “Hola, soy Michael Fox” decía, y le daba la mano a todos. “Claro que sabemos quién eres!”, le respondíamos. Era muy sociable, estaba feliz de estar ahí. Y como actor, era fascinante ver los acercamientos con Christopher Lloyd, que era un actor con formación teatral. Cuando hacés una obra de teatro, te tenés que saber todo el guión porque estás todo el tiempo sobre el escenario. Entonces Christopher se memorizaba toda su parte. Pero Michael venía de la televisión, de hacer una sitcom en la que se reescriban las páginas todos los días. Entonces Michael nunca recordaba sus líneas, hasta 15 minutos antes de que empezáramos a grabar. Y Christopher siempre se sorprendía sobre lo que Michael iba a hacer o decir.



—¿Cómo imaginás que sería un viaje a este extraño 2020?



—Una de las cosas que aprendimos cuando hicimos la investigación para Volver al futuro II fue que nadie puede predecir el futuro correctamente. De hecho, nadie pudo predecir esta pandemia. Ningún psíquico o astrólogo dijo el año pasado: “esta es mi predicción para el 2020, el mundo se cerrará y la economía se va destruir”.







—¿Cómo creés que afectará esta pandemia a la industria del cine?



—Espero que la vacuna esté desarrollada para que el virus se vaya definitivamente, porque la idea de distancia social para hacer una película es muy difícil. ¿Cómo vamos a hacer para ir a un concierto? ¿O para ir a un cine? Necesitas estar sentado cerca de la gente. La economía también está colapsando. Por eso espero que se pueda destruir a este virus y que podamos pretender que sea como en el 2019!



Los viajes en el tiempo y las referencias de la película dirigida por Robert Zemeckis se convirtieron sin dudas en una marca registrada de Volver al futuro. Las nuevas generaciones disfrutan la película como un verdadero clásico del cine aunque, como dijo Gale, no puedan comprender algunas referencias muy de los 80.

“Nada es más gratificante para un escritor que una de sus obras conmueva a la gente, y que todos quieran verla una y otra, vez que signifique tanto y genere tantos efectos en la gente”, concluye Bob Gale en la entrevista.

¿Quién no quiso alguna vez pedir prestado el DeLorean y hacer algunas modificaciones a nuestro pasado?. ¿Todos, no?. Como sea, ¡Larga vida a Volver al Futuro!.