Acompañamiento permanente en servicios locales de protección de niños y adolescentes Locales 05 de julio de 2020 Redacción Por En medio de una semana en la que se firmaron convenios con las localidades del departamento Castellanos para proteger la niñez, la delegada de la Región Oeste de Niñez, Adolescencia y Familia, Jorgelina Donatti, resaltó el respaldo con el que hoy cuenta este área tan importante a la hora de garantizar derechos a un sector muy vulnerable de la población.

FOTO ARCHIVO JORGELINA DONATTI. Delegada de Niñez, Adolescencia y Familia de la Región Oeste.

Las demandas sociales aumentan de la mano de la crisis socioeconómica vinculada por un lado a los efectos de la pandemia y por otro a una economía que venía muy deprimida en términos de crecimiento.

Los datos de la pobreza son escalofriantes y cada día hay más situaciones de vulnerabilidad a atender, que tiene como protagonistas a niñas, niños y adolescentes.

En los últimos días la provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social que contiene a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, firmó convenios con autoridades municipales y comunales sobre Servicios Locales de Niñez (SLN) y del segundo Refuerzo Alimentario de Emergencia (RAE) del Departamento Castellanos,por un monto total de 2.454.000 de pesos; y al segundo RAE por 1.685.000 de pesos.

Al analizar la importancia de estos convenios, la Delegada de Niñez, Adolescencia y Familia de la Región Oeste, Jorgelina Donatti, resaltó el acompañamiento que existe hoy por parte de la provincia y dijo que “es muy importante lo firmado en Rafaela porque esta política de Estado es la que garantiza el acompañamiento de los servicios locales de promoción y de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. El criterio de la distribución de este aporte tiene que ver con la población de cada localidad y a lo que apunta es a asistir, mejorar y colaborar con los servicios locales, que deberían estar funcionando (en la mayoría de los municipios y comunas están creados desde hace años), con equipos interdisciplinarios que generalmente están compuestos por abogados, trabajadores sociales y psicólogos. Ellos llevan adelante todo lo que hace a las tareas del primer nivel de intervención que establece la ley y que tienen que ver con la protección integral”,explicó la funcionaria.

Además Donatti contó que “la zona que abarca nuestro trabajo es amplia, nosotros tenemos cuatro Departamentos a cargo y estamos en contacto permanente con los servicios de protección local de las distintas localidades. En cada lugar, trabajando en una articulación permanente en el territorio”.

La Delegada afirmó que desde la delegación Región Oeste, cuentan con herramientas concretas para abordar esta problemática. “Contamos con un equipo en el segundo nivel importante de personas, que todos los días se está poniendo todo su esfuerzo y compromiso para llevar adelante esta tarea que no es fácil y acompañando a su vez a los servicios locales de cada una de las localidades”.

“Lo que siempre se busca en el primer nivel de intervención, es restituir ese derecho que ha sido vulnerado en el ámbito familiar o comunitario a ese niño, niña, o adolescente; agotada esa instancia si no se pudo resolver, intervenimos nosotros como segundo nivel, a través de la adopción de medidas de protección excepcionales, que es la separación temporaria del niño, niña o adolescente de su centro de vida, para poder trabajar con un plan de acción y poder ver si se soluciona esa situación”, precisó Donatti.

La funcionaria indicó que en los casos en donde lamentablemente no se logra resolver el problema, se define la medida y se declara las condiciones de adoptabilidad o muchas veces los menores quedan con la tenencia legal de algún familiar.



AUMENTOS DE CASOS

DE VULNERABILIDAD

La Delegada se refirió al contexto generado por la pandemia y a la realidad que monitorean en el territorio y señaló que “la emergencia por el coronavirus y el aislamiento ponen en tensión muchas cuestiones al interior de las familias, porque está claro que no todas tienen los mismos recursos ya sean materiales o simbólicos para atravesar este momento. Hay otros asuntos que son más sencillos de atender porque tienen más que ver con una necesidad de acompañamiento en el manejo de la ansiedad y las frustraciones de los adultos, de los niños y adolescentes”, aclaró.