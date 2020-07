Se estanca el precio de la leche para el productor

Cuando ya ha transcurrido la mitad de este 2020, en medio de la pandemia de coronavirus que ha trastocado todas las agendas en cada uno de los sectores, el análisis respecto a la lechería y a las variables que hoy se manejan, merece ser desglosado minuciosamente.

El presidente de la Mesa Provincial de Lechería de Santa Fe, Fernando Córdoba, explica que “el sector puedo seguir trabajando, diríamos casi normalmente, con los cuidados que requiere el gobierno, es decir: tema de barbijos, de desinfección. El consumo interno aumentó básicamente en productos que son de baja rentabilidad, como la leche fluida y algo de dulce de leche y crema; eso se demuestra porque la gente está más en casa y se cocina más casero”.

“En cuanto a la producción, viene creciendo más del 9 % los primeros cinco meses de este año respecto al año pasado y el precio se ha estancado alrededor de los $18 por litro este mes de junio. Es el tercer mes o cuarto, depende el productor, que está repitiendo precio”, precisó el dirigente.

Extremando los cuidados sanitarios

Córdoba se refirió a las condiciones sanitarias con las que trabajan los productores lecheros y dijo que cumplen con todas las exigencias, “desde el uso de barbijo cuando viene algún proveedor a entregarnos el balanceado, el expeller, el maíz, también cumplen todas las condiciones; prácticamente no se bajan del camión. El camión de la leche viene a retirar la leche todos los días y no hay contacto con los con los tamberos, entonces eso ha dado cierta tranquilidad. Además no ha habido problemas en nuestro sector tambero”.

La rentabilidad del sector

Al hablar de este tema siempre sensible para el productor lechero, el presidente del Meprolsafe, sostuvo que “el precio este mes se está repitiendo nuevamente por cuarta vez, el peso se ha ido devaluando y la mayor parte de nuestros insumos está en valor dólar, para nosotros el precio a bajado en valor nominal. Esto implica una mala señal, porque el precio ha bajado en la época donde generalmente otros años siempre aumenta. Si esto pasó ahora, qué va a ocurrir para la primavera que es cuando más leche hay”.

“Lo bueno es que Fonterra al precio lo ha mantenido o bajó muy poco respecto a los augurios que había de qué iba a poder llegar a bajar más, pero esto se va viendo día a día y ojalá las empresas, las que están en condiciones de exportar, puedan seguir exportando”, manifestó Córdoba.



SANCOR: ¿RESCATE O EXPROPIACION?

Fernando Córdoba al ser consultado por los rumores que acercan al gobierno nacional a un escenario similar al de Vicentín o utilizando la palabra rescate, al hablar Sancor, manifestó que “las probabilidades de que se rescate siempre están, lo que ocurre es que en este momento ya es tarde porque Sancor se ha desprendido de lo que eran las joyas de la abuela, y lo que le ha quedado ahora son anillos de lata”.

“Son industrias obsoletas que todavía sigue teniendo mucho personal y hoy está trabajando aproximadamente 600 mil litros: La empresa para tener un valor de equilibrio ahora debería estar procesando un millón y medio...el tema es que si el Estado siempre se sigue metiendo haciendo salvatajes, no lo considero bueno, este no es el momento, quizás hubiese sido otro. Si hubo malas administraciones, tendrá que ser la justicia la que resuelva que pasó. El caso Vicentín es otro claro ejemplo, donde es la justicia la que tiene que resolver si los accionistas o dueños procedieron mal, pero mientras la justicia procede por un lado, la empresa debe seguir funcionando por el otro”, subrayó el dirigente.