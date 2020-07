Un sentido homenaje a la figura de Hermes Binner Locales 05 de julio de 2020 Redacción Por Dirigentes de distintas bancadas elogiaron al exvicegobernador de Santa Fe, que murió hace nueve días en Casilda cuando tenía 77 años.

La Cámara de Diputados inició la sesión del pasado jueves con un sentido homenaje al exgobernador Hermes Binner, quien falleció el pasado viernes 26 de junio, a la vez que se presentó un proyecto para instituir su fecha de nacimiento, el 5 de junio en Rafaela, como el Día de la Salud Pública Provincial.

Luego del izamiento de la bandera a media asta y de un un minuto de silencio y otro de aplausos, desde el bloque Socialistas, Gisel Mahmud, recordó al exgobernador santafesino como un dirigente “con gran vocación democrática, que apostó a trabajar con quienes pensaban como él pero también con quienes pensaban diferente y fue pilar fundamental en la construcción del Frente Progresista, que ya lleva años de historia y ha logrado sostenerse en un país donde siempre cuesta mucho ponerse de acuerdo entre los diferentes partidos. Desde Santa Fe, él ha demostrado que se puede”, sostuvo la diputada, a quien siguieron sus pares de los otros partidos.

Maximiliano Pullaro (UCR) rescató la figura de Binner como un hombre que “creyó en la política como el arte de transformar y tuvo una obsesión, que fue la salud pública. Hoy en la provincia de Santa Fe podemos decir que todos los santafesinos y santafesinas tienen acceso a la salud pública y eso es revolucionario y transformador. Con él empezamos a hablar de un plan estratégico, de un sistema de salud, a construir hospitales y centros de atención primaria de la salud. Y en sus últimos meses de vida, ante una crisis sanitaria global, pudo tener su reconocimiento porque toda la ciudadanía valoró la decisión que tuvo para planificar esas obras que sabía que no le iba a tocar inaugurar y llevar adelante esas políticas para transformar la sociedad y garantizar derechos”.

También Mónica Peralta (GEN) lo valoró por el rol que tuvo en “la construcción de un proyecto político que hoy muestra sus frutos y sus resultados, y que nos permite afrontar una crisis inédita no solo en materia de salud pública sino de políticas sociales que quienes están gobernando hoy puedan continuar este proyecto que empezó hace mucho tiempo con Hermes”.

“Me gustaría recordarlo a Hermes como fue -dijo por su parte, Julián Galdeano (Juntos por el Cambio)-, como un hombre de bien que predicó siempre con el ejemplo y elevó la vara de la actividad política hacia adelante. Creo que aquellos vientos de cambio que defendimos por 2003, 2005 y se transformaron en realidad en 2007 y trajeron oxígeno a la política santafesina tuvieron mucho que ver con Binner”.

Carlos del Frade (Frente Social y Popular) también valoró “la temprana vocación frentista” así como la permanente defensa de “la democracia, la participación y la transparencia. El homenaje más grande es el que le hacen en estos días las personas que van a su casa de calle San Juan, su casa de toda la vida, a dejar una carta anónima, una rosa roja o un clavel para despedirlo. Es el símbolo de algo que alguna vez terminará de germinar una primavera para las grandes mayorías”.

A su turno, Gabriel Real (PDP) rescató el valor de la ética y la transparencia en la trayectoria de Binner. “Oderbrecht no pudo entrar a Santa Fe porque él lo impidió. También lo recuerdo cuando, ante sucesivos rechazos al proyecto de ley de información pública en el Senado, lejos de darse por vencido firmó un decreto para establecer un sistema de acceso a toda la información del Poder Ejecutivo”.

Leandro Busatto (Frente Justicialista) reconoció a Binner como “un militante que le hizo bien a la política” y expresó su respeto hacia el Partido Socialista y el Frente Progresista “sintiendo lo que siente cualquier militante que pierde una referencia concreta, un ejemplo y una guía en la política, no como una actividad profesional sino como una manera de entender la vida misma”.

Ariel Bermúdez (Creo) también lo recordó como “militante y constructor del Frente Progresista, por su humildad para hablar ante una multitud o con una o dos personas con la misma dedicación y compromiso”.

Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación) puso de relieve su aporte fundamental a la reconstrucción del Partido Socialista, “cuando sin cargos públicos, había que trabajar, estudiar y militar, en la universidad y en el barrio. Esa reconstrucción siempre tuvo un norte: la honestidad, y Hermes Binner fue un ejemplo de ello durante toda su trayectoria”.