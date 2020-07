Un arrepentido que llevaba bolsos a casa de los Kirchner Nacionales 05 de julio de 2020 Redacción Por Los principales puntos de la declaración de Fabián Gutiérrez en el marco de la causa de los Cuadernos de la corrupción.

FOTO ARCHIVO NA OTROS TIEMPOS. Una foto de archivo muestra a Cristina Kirchner junto a Fabián Gutiérrez.

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner que fue encontrado asesinado ayer, había declarado ante la Justicia como "arrepentido" que durante su trabajo con el matrimonio había realizado viajes a El Calafate y Río Gallegos para trasladar valijas y bolsos que suponía contenían dinero y tenían como destino final las residencias de los ex presidentes.

Fue la declaración que había hecho ante el juez federal Claudio Bonadio (fallecido) en el caso de los cuadernos, donde el ex secretario que en su momento había sido investigado por enriquecimiento ilícito se convirtió en "arrepentido" y como tal iba a ser juzgado, aunque esa condición no implicaba que formara parte del programa de testigos e imputados protegidos.

Gutiérrez detalló que los bolsos eran guardados bajo llave en distintos ambientes de la residencia, y que el fallecido secretario Daniel Munoz era quien trasladaba con recelo los mismos desde Buenos Aires hacia el sur del país, concretamente la residencia de los Kirchner.

"Quiero aclarar que si bien nunca vi el contenido de los bolsos que traían las personas mencionadas, mi percepción y el comentario de los secretarios era que traían recaudación", había aclarado ante el juez.

Incluso, deslizó que el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el ex secretario de Obras Públicas José López (también "arrepentido" y parte del programa de "protegidos" en el caso cuadernos) fueron los encargados del sistema de recaudación ilegal por los cuales se les pedía sobornos a empresarios a cambio de facilitarles licitaciones para el Estado.

"Mi abuela era un cuadro dentro del Partido Justicialista. A raíz de esto es que Néstor Kirchner me lleva a militar. Y luego a trabajar en la gobernación. Con la campaña presidencial del 2003 paso a trabajar en la casa de Santa Cruz en Buenos Aires con Valerio Martínez, Daniel Muñoz y Miriam Quiroga.

Trabajábamos para la campaña. Una vez ganadas las elecciones, pasé a desempeñar el cargo de secretario adjunto al presidente", explicó el ex secretario sobre sus inicios en la política.

El ex funcionario contó que comenzó trabajando con Néstor Kirchner en Santa Cruz y continuó cuando fue electo Presidente de la Nación, para luego ser secretario de Cristina Kirchner a quien seguía de sol a sombra pese a que tenía una pésima relación, según relató.

Gutiérrez detalló que la actual vicepresidenta gastaba sumas importantes de dinero en los viajes y explicó los motivos de su alejamiento: "Renuncié el 25 de mayo del 2005 volviendo de un viaje de Jerusalén en el cual tuvimos una fuerte discusión motivada porque yo había ido al baño del hotel y ella me requería, entonces me reprochó esta situación y discutimos".

"A mi regreso presenté la renuncia. Además estaba realmente extenuado ya que era la única persona que estaba con ella todo el día desde que se levantaba hasta que se acostaba y estuve sin franco ni descanso durante cuatro meses. Ingresaba a trabajar a las 7:00 aproximadamente y finalizaba mi jornada una vez que Cristina se iba a acostar. Ahí nos retirábamos junto con los secretarios de Néstor", agregó.

Gutiérrez siempre fue señalado por el ex secretario José López como la persona que le pidió guardar los bolsos con 9 millones de dólares, que luego fueran descubiertos en poder de éste último dejándolos a mediados de 2016 en un convento de General Rodríguez.