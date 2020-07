Fuertes cruces entre la oposición y el oficialismo Nacionales 05 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Diputados y senadores de la oposición consideraron ayer que Fabián Gutiérrez, el ex secretario de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, debía haber recibido protección del Estado por haber sido testigo "arrepentido".

Luego de que Juntos por el Cambio emitiera un comunicado para reclamar que se aparte de la investigación del crimen de Gutiérrez a la fiscal Natalia Mercado por ser familiar de Cristina Kirchner, varios legisladores salieron por Twitter a emitir su opinión personal.

Desde el otro lado, funcionarios del Gobierno y figuras del entorno de la vicepresidenta Cristina Kirchner salieron ayer al cruce de las declaraciones de dirigentes de la oposición sobre el crimen de Fabián Gutiérrez y las calificaron como "una bajeza".

El jefe de la bancada de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, y el diputado Waldo Wolff, apuntaron al rol que a su criterio le correspondía al Estado, mientras que otros fueron más polémicos en sus opiniones, las cuales fueron criticadas por parte del oficialismo.

Tras calificar la aparición sin vida de Gutiérrez como "un hecho institucional gravísimo", Naidenoff sostuvo que "más allá de los presuntos móviles que la Justicia debe investigar, el Estado tenía la responsabilidad de garantizar su seguridad". "Lejos de alimentar especulaciones, exigimos el pronto esclarecimiento de los hechos que rodean a la muerte", añadió el senador nacional.

En un tono similar, Wolff expresó: "Mucho comunicador instalando móviles antes si quiera que empiece el proceso. Mi lectura política es que un denunciante del poder debía estar cuidado. Mi pésame a su familia".

En tanto, el bloque de diputados de la UCR reiteró el planteo de la coalición opositora sobre el fiscal y exigió "que el Gobierno explique cómo protege a los testigos y arrepentidos por causas de corrupción". Los legisladores se expresaron así casi en paralelo a la aclaración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que informó que Gutiérrez "nunca fue parte del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de la cartera" y señaló que "ni él, ni ninguna autoridad judicial requirieron su protección".

Por su parte, la diputada santacruceña de Juntos por el Cambio Mariana Zuvic, histórica rival de los Kirchner, escribió: "Fabian era quien más los conoció, quien más sabía. Quien más la padeció, quien más confesó y la perjudicó".

En línea con la postura de la alianza Juntos por el Cambio, el presidente de la UCR y diputado nacional, Alfredo Cornejo, también consideró que el crimen "es de la mayor gravedad institucional". Los diputados Álvaro de Lamadrid (UCR) y Fernando Iglesias (PRO) fueron más polémicos en sus dichos, al apuntar directamente a un supuesto móvil político.

En tanto, el secretario de Justicia, Juan Martín Menna -hombre cercano a la ex mandataria-, sostuvo en declaraciones radiales que "la irresponsabilidad de funcionarios del gobierno anterior no reconoce límites" y agregó: "Hacer conjeturas y esa inmediata vinculación política habla de la bajeza personal. Es vergonzoso".

Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi se expresó a través de Twitter, donde manifestó: "Muchas veces dije que las diatribas, insultos, mentiras y descalificaciones a Cristina Kirchner eran/son solamente comparables con las que (Juan Domingo) Perón sufrió después de 1955. Hoy se escribe un nuevo capitulo. Ante la infamia delirante y agresiva, Cristina recoge el amor de su pueblo".