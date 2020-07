Cafiero: "No es momento para falsas divisiones" Nacionales 05 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En una jornada con intensos cruces entre oficialistas y opositores luego de conocerse el asesinato del Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, advirtió ayer que "no es momento de sembrar falsas divisiones" y sentenció que "el odio afecta la convivencia democrática".

"Estamos convencidos que no es momento para sembrar falsas divisiones entre los argentinos y argentinas. El odio afecta la convivencia democrática y sólo nos paraliza impidiéndonos avanzar", advirtió Cafiero desde su cuenta de la red social Twitter.