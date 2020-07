Martinengo aseguró que nunca recibió informes de inteligencia Nacionales 04 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA).- La ex funcionaria Susana Martinengo negó haber tenido vínculo o trato con el presidente Mauricio Macri durante su trabajo en la Casa Rosada y aseguró que nunca recibió un informe de Inteligencia, ante las declaraciones de ex espías que afirmaban que era quien derivaba la información al mandatario.

De todos modos, reconoció que tenía una "relación personal" con algunos de los ex agentes y aseguró que hablaban de su aspiración a ocupar un cargo político.

La ex coordinadora de Documentación Presidencial es una de las más de 20 personas detenidas en el marco de la causa que investiga supuestas tareas de espionaje ilegal durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Según supo NA, en su declaración indagatoria frente al recientemente aparatado juez de Lomas de Zamora Federico Villena, que comenzó el pasado jueves y terminó en la madrugada de este viernes, Martinengo negó tener vínculo o trato con Macri, así como también afirmó que nunca recibió ningún informe de Inteligencia: la ex funcionaria había sido señalada por algunos ex espías como la persona que recibía los resultados de las tareas de espionaje para luego derivarlo "hacia el Uno", en alusión al entonces jefe de Estado.

De acuerdo a lo que consta en la causa, entre mediados de 2018 y enero de 2019 hubo más de una docena de reuniones en Casa Rosada entre Martinengo y al menos tres de los acusados.

Al respecto, la ex coordinadora de Documentación Presidencial explicó que tenía una relación personal con algunos de ellos, pero aclaró que nunca recibió por parte de los es expías informes de Inteligencia: dijo que hablaban de temas sociales en vistas a su aspiración a ejercer algún cargo político.

Asimismo, al ser consultada sobre su vínculo con el secretario privado de Macri, Darío Nieto, la mujer de 64 años señaló que era una relación de empleada y jefe.

Nieto es investigado en esta causa y su domicilio fue allanado la semana pasada por orden del juez Villena.

La indagatoria de Martinengo se extendió hasta la madrugada de este viernes y se preveía que iba a continuar en los próximos días, aunque ahora el panorama es incierto a raíz de la decisión de la Cámara Federal de La Plata de apartar al magistrado.

La ex funcionaria nacional permanece detenida y aguarda que se resuelva a su favor el pedido de excarcelación que presentó por ser grupo de riesgo en caso de contraer coronavirus.