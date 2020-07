El juez Villena fue apartado de la causa que investiga presunto espionaje ilegal Nacionales 04 de julio de 2020 Redacción Por El tribunal de apelaciones hizo lugar al planteo de varios abogados defensores, apartó al juez del caso y resolvió que la causa en su totalidad pase al juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Auge.

BUENOS AIRES, 4 (NA).- La Cámara Federal de La Plata apartó ayer al juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena de la causa que investiga presuntas tareas de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, luego de que abogados de ex espías involucrados en el expediente lo recusaran por haber autorizado algunas de las órdenes de inteligencia sospechadas.

La decisión judicial se tomó a partir de la recusación que plantearon varios abogados de los ex miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quienes cuestionaron la competencia del magistrado en esta causa. Como consecuencia de su apartamiento, el expediente quedará en manos de su par Juan Pablo Auge.

La recusación contra Villena había sido presentada por los abogados Alfredo Oliván, que representa al ex agente penitenciario Jorge "Turco" Sáez, y Fernando Sicilia, que patrocina a los ex miembros de la AFI Facundo Melo y Leandro Araque.

Según los letrados, "las referencias periodísticas y las manifestaciones indicadas colocarían al juez recusado como responsable de un hecho ilícito o, eventualmente, como damnificado por un delito contra la administración de justicia".

La referencia de los abogados es al hecho de que Villena había avalado algunas de las tareas sospechadas, por lo que cuestionaron que no podía ser juez y parte de manera simultánea.

Además, las defensas de Sáez, Melo y Araque aportaron dos audios en los cuales una persona que sería el ex director de Operaciones de la AFI y también involucrado en la causa, Alan Ruiz, "sostiene que el juez Villena era quien le brindaba cobertura judicial para realizar maniobras de dudosa legalidad, haciendo referencia particularmente a la ex presidenta", señala el escrito de la Cámara Federal de La Plata.

"Se advierte que los hechos que se investigan en la presente causa guardan estrecha relación con las medidas que fueron adoptadas por el juez Villena en el marco de las citadas causas", afirmó el camarista Roberto Lemos Arias. Y agregó: "En efecto, fue dicho magistrado quien, en su condición de juez subrogante del Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, instruyó las causas referidas y ordenó diversas tareas de inteligencia a la Agencia Federal de Inteligencia y a la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, entre fines del año 2017 y comienzos del año 2019".

"Las actividades de espionaje ilegal que son objeto de investigación en la presente causa se habrían llevado a cabo - en parte- en ese período de tiempo y estarían vinculadas directa o indirectamente a las medidas ordenadas por el juez Federico Villena en las referidas actuaciones judiciales", reprochó el tribunal.

Incluso, la Cámara Federal de La Plata criticó que el juez "como instructor de las causas referidas, era el encargado de controlar y evaluar la legitimidad y el alcance de las medidas ordenadas, por lo cual se encuentra justificado el temor de parcialidad alegado por los recusantes y el pedido de que no quede a cargo de la investigación de las actividades ilícitas derivadas -en parte- de las medidas que él mismo dispuso".



PEDIDOS DE

EXCARCELACION

Inmediatamente después de conocida la noticia de la recusación de Villena, los imputados detenidos en los últimos días comenzaron a reclamar sus excarcelaciones al nuevo juez de la causa que, antes de decidir deberá correr vista a los fiscales. Entre los primeros en reclamar su libertad estuvieron Melo y Sáez y rápidamente se les sumó la excoordinadora de Documentación Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo, quien ya tenía el visto bueno de la fiscalía para cumplir prisión domiciliaria y fue indagada desde las 22 del jueves hasta ayer a las 2 de la madrugada.

Martinengo comenzó su indagatoria destacando que ella es una mujer grande, que tuvo una posibilidad laboral de sumarse a un espacio político y que no cometió los ilícitos de los que se la acusa.