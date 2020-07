Desapareció el ex secretario privado de Cristina Kirchner Nacionales 04 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO FABIAN GUTIERREZ.

BUENOS AIRES, 4 (NA).- La Policía de Santa Cruz buscaba intensamente anoche a Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y de quien se desconoce su paradero desde este miércoles.

El empresario era buscado en El Calafate, en tanto trascendió que en las últimas horas fue encontrado su teléfono celular en una obra en construcción de la zona céntrica de esa turística localidad, según indicaron medios locales.

El ex secretario privado de la Vicepresidenta había arribado a la localidad en un vuelo especial de "repatriados" para sostener una reunión, según el sitio local "Diario Nuevo Día".

Efectivos de Criminalística allanaron el domicilio de Gutiérrez, quien actualmente se desempeña como empresario, para intentar recolectar datos sobre su paradero.

Gutiérrez, quien se había desempeñado como secretario de los Kirchner desde su adolescencia, fue aceptado como testigo arrepentido en llamada "Causa de los Cuadernos", por la que estuvo detenido en octubre de 2018.

Un amplio operativo policial se desplegó en las últimas horas en busca de dar con el paradero de Gutiérrez, con el comisario inspector Sergio Vera al frente de la investigación, en tanto intervino en el caso la fiscal es Romina Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

Según informó el sitio web Opi Santa Cruz, allegados al ex secretario de Cristina Kirchner "comenzaron a cruzar llamados con gente que normalmente se relacionaba con Gutiérrez y el nivel de alerta fue subiendo, al punto que la policía provincial montó uno de los mayores operativos de búsqueda de personas en El Calafate", en el sur del país.

"En horas de la tarde de hoy los investigadores encontraron el celular de Gutiérrez en una obra en construcción en Raymundo Freile en el Barrio 50 viviendas de la villa turística", informó el portal. Fuentes extraoficiales de la investigación dijeron a OPI Santa Cruz que su campera con algunas manchas de sangre fue hallada en su camioneta.

El operativo de búsqueda se originó tras una denuncia por desaparición de persona que inició Teresa García, la madre de Gutiérrez, en cuya casa en El Calafate, ubicada en Santiago Perkic, casi esquina Padre de Agostini, la Policía buscó indicios que pudieran dar con su paradero.

En la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, el ex secretario adjunto de la Presidencia -entre 2003 y 2010- aportó pruebas relevantes como imputado colaborador: habló de bolsos con dinero que viajaban a El Calafate y de "espacios destinados" a guardar ese efectivo que "eran inaccesibles para todos y solo ingresaba Néstor Kirchner".