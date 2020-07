Mar del Plata: abrieron bares y permiten correr y surfear

MAR DEL PLATA, 4 (NA).- El municipio de General Pueyrredón, en una prueba piloto, habilitó desde ayer la apertura de bares y autorizó la realización de deportes individuales al aire libre en la ciudad de Mar del Plata, entre ellos el running y el surf. El anuncio lo hizo el intendente Guillermo Montenegro, a través de sus redes sociales, en las que pidió "responsabilidad" a los marplatenses.

"A partir de este viernes, las cafeterías podrán abrir de 7 a 18 cumpliendo los protocolos sanitarios. Sabemos que nuestra realidad permite seguir sumando actividades y confiamos en la responsabilidad de los marplatenses para seguir por este camino", apuntó el jefe comunal.

Según se informó, habrá una prueba hasta el 10 de julio, que tiene el aval de la provincia de Buenos Aires, y de funcionar a partir de esa fecha podrían abrir al púbico también restaurantes y cervecerías, excluidos en esta etapa.

La modalidad de apertura de bares incluye un protocolo estricto y solo podrán estar abiertos entre las 7:00 y las 18:00 horas.

La carta de precios será digital y se podrá acceder mediante un código QR que deberá estar pegado en cada una de las mesas. Entre mesa y mesa, que podrá tener como máximo 4 personas, deberá haber más de dos metros cuadrados de distancia y dentro de los locales no podrá esperar nadie. Además, se permitirá a bares instalar mesas en la vereda y los negocios deberán estar ventilados.

El uso de barbijos será obligatorio cuando los clientes no estén en las mesas, al momento de ir al baño o al retirarse.

Una vez que se desocupan las mesas, para volver a utilizarlas las mismas serán sanitizadas por los empleados del lugar.

"En general tenemos informes positivos del reinicio de la actividad", indicó Nancy Todoroff, secretaria General Adjunta de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).



CORRER Y SURFEAR

También desde este viernes se puede salir a correr en Mar del Plata y por ahora, será la única actividad al aire libre con un horario limitado. "Aquellas personas que deseen correr, podrán hacerlo en el horario de 6 a 8.30 AM, mientras que las demás actividades podrán realizarse en cualquier horario diurno. Es importante ser responsables para poder seguir sumando actividades y cuidándonos entre todos", apuntó Montenegro.

Ya desde este viernes y pese a la madrugada cubierta, con niebla y con casi un grado bajo cero de sensación térmica, una buena cantidad de personas salieron a correr por la ciudad balnearia.

"Era necesario para mucha gente salir a correr y por eso fuimos varios esta mañana corriendo por la costa. Además, hay pocas cosas más lindas que correr viendo el mar y no hay frío que supere esa sensación", comentó uno de los runners de esta mañana, de nombre Augusto, un porteño que hace un tiempo eligió Mar del Plata para vivir.

Para los que vayan a correr se recomienda que lo hagan dentro del radio de sus hogares y no podrán utilizar el transporte público para desarrollar esta actividad.

Pero las salidas a correr no serán las únicas autorizadas, ya que desde este viernes en Mar del Plata se podrá jugar al tenis y luego de la protesta también los surfers están habilitados a desarrollar su actividad. "A partir de este viernes, los deportes individuales al aire libre también estarán permitidos en nuestra ciudad. La lista incluye caminata, correr, patín, skate, ciclismo, surf y similares, golf, tenis y actividades hípicas individuales", explicó Montenegro.