Quinta víctima fatal y 4 nuevos casos Locales 04 de julio de 2020 Redacción Por Este viernes falleció un hombre de 67 años con comorbilidades que estaba internado hace varios días en un sanatorio privado de Venado Tuerto, mientras que se confirmaron 3 nuevos casos en Bombal y uno más en Rosario. Rafaela llegó a 73 días sin nuevos contagios.

La provincia de Santa Fe sumó este viernes 4 casos nuevos de coronavirus, de acuerdo al informe suministrado por el ministerio de Salud, al tiempo que se confirmó la quinta muerte de su santafesino a raíz de esta letal enfermedad.

De esos nuevos infectados, 3 corresponden a la localidad de Bombal y uno a la ciudad de Rosario. De esta manera el número total de casos positivos en la provincia asciende a 429 desde que comenzó la pandemia en nuestro país.

Con respecto al nuevo caso registrado en la ciudad rosarina, que sumó 3 en los últimos 4 días, se trata de un trabajador de la salud que realiza tareas en la ciudad de Baradero, pero que tiene residencia y vive en Rosario. Tanto el trabajador como su familia se encuentran aislados y en buen estado de salud. Además, la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, dijo anoche durante el informe, que este trabajador de la salud no desarrolla tareas en la ciudad y que cada vez vuelve a la ciudad toma la "precaución de no sociabilizar. La situación está bajo control". Este caso es considerado el paciente cero, puesto que no está vinculado con los otros dos casos que fueron notificados esta semana y cuyo caso índice fue el empresario que había viajado a Buenos Aires y que derivó en una cadena de contagios hasta llegar al caso del jueves, el de una enfermera por la cual debieron cerrar el Centro de Salud 221 de Cabín 9 y aislar el personal de un turno del sanatorio Ipam, en cuyos lugares se desempeñaba esta trabajadora de la salud. Producto de este caso,en Pérez hay 120 personas fueron aisladas, ayer se realizaron 8 hisopados y hoy harán otros 6.

Por su parte, en Bombal hubo 3 nuevos casos positivos, por lo que esa ciudad llegó a 9 personas contagiadas por coronavirus y retrocedió a fase uno. Además, 150 vecinos se encuentran aislados en ese pueblo porque tuvieron contacto estrecho con los infectados.

De los casos atendidos y estudiados en la provincia, un total de 274 pacientes confirmados fueron dados de alta, un dato muy positivo teniendo en cuenta que es alrededor del 75% del número de infectados, mientras que 3 personas continúan en cuidados intensivos, 2 de ellos con respiración asistida y en pronóstico reservado. Es decir que en la provincia quedan 153 personas activas de Covid-19, 20 pacientes se encuentran internados en sala general y los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. Hasta el momento en la provincia fueron descartados 13.368, al tiempo que 285 casos continúan en estudio.



MURIO UN VENADENSE

Por su parte, la mala y triste noticia de la jornada fue que se notificó también el quinto fallecimiento por coronavirus en el territorio provincial. Se trata de un hombre de 67 años con comorbilidades que estaba internado hace varios días en un sanatorio privado de Venado Tuerto. Cabe señalar que las otras muertes se había registrado en Rosario (2), Rafaela y Villa Constitución.



EN RAFAELA

Mientras tanto, nuestra ciudad registra 73 días sin casos de coronavirus, recordando que el último hisopado positivo se registró el pasado 21 de abril y que en el Departamento Castellanos hay 22 casos confirmados (21 corresponden a pacientes rafaelinos y el restante a una persona de la localidad de Maria Juana). No obstante, desde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia se anuncia que aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (anoche el reporte dio a conocer que existen 9 en estudio en Rafaela, 1 en la localidad de Humberto Primo, 1 en Aldao, 1 en Frontera y 1 en San Vicente). Por tal motivo, dicho organismo recuerda que "es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía.