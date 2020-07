Covid-19: positivo del piloto Jimmie Johnson Deportes 04 de julio de 2020 Redacción Por INDIANAPOLIS RECIBIRA A LA NASCAR

Ver galería 1 / 2 - FOTO NASCAR.COM JIMMIE JOHNSON. Obtuvo siete campeonatos en la NASCAR Cup Series.

Jimmie Johnson, heptacampeón de la NASCAR Cup Series, le informó a su equipo, el Hendrick Motorsport, que desafortunamente no correrá mañana en Indianapolis porque dio positivo en un test de Covid-19 que se realizó luego de enterarse el viernes por la mañana que su esposa, Chani había tenido síntomas y que al examinarse se le detectó el virus.

"Mi prioridad es la salud y la seguridad de mis seres queridos y mis compañeros de equipo. Nunca me he perdido una carrera en la Copa, pero sé que será muy difícil verlo desde un costado cuando se supone que debo estar compitiendo. Aunque esta situación es extremadamente decepcionante, voy a volver listo para ganar carreras y ponerme en la lucha por los playoffs", dijo el piloto.

La competencia en el mítico Indianápolis Motor Speedway, se largará mañana a las 17:00 (horario de nuestro país) y se desarrollará en el circuito mixto, que tiene 3.925 metros de extensión, corresponde a la décima sexta fecha de la temporada 2020 de la popular categoría estadounidense.

La grilla se determinó por sorteo en sus primeras 10 filas quedó conformada de la siguiente manera:

Primera: Joey Logano (Ford) y Kurt Busch (Chevrolet).

Segunda: Alex Bowman (Chevrolet) y Justin Allgaier (Chevrolet).

Tercera: Aric Almirola (Ford) y Denny Hamlin (Toyota).

Cuarta: Kyle Busch (Toyota) y Martin Truex Jr. (Toyota).

Quinta: Brad Keselowski (Ford) y Chase Elliott (Chevrolet).

Sexta: Kevin Harvick (Ford) y Ryan Blaney (Ford).

Séptima: Tyler Reddick (Chevrolet) y Ryan Newman (Ford).

Octava: Matt DiBenedetto (Ford) y Austin Dillon (Chevrolet).

Novena: Bubba Wallace (Chevrolet) y William Byron (Chevrolet).

Décima: John Hunter Nemechek (Ford) y Chris Buescher (Ford).