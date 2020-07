Piden que se aumente el monto Locales 04 de julio de 2020 Redacción Por TARJETA DE CIUDADANIA

Transitando la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, la situación económica se encuentra en crisis como consecuencia de la falta de actividades que debieron dejar de funcionar por la cuarentena. Los sectores más afectados son los productivos, pero el efecto dominó afecta a aquellos que se encuentran bajo un estado de vulnerabilidad social.

Por eso, el diputado nacional Oscar Martínez presentó un proyecto en el que solicita que se eleve el monto de la Tarjeta de Ciudadanía a 4 mil pesos. Según indicó el legislador, los beneficiarios están recibiendo actualmente 300 pesos, lo que consideró insuficiente ya que "no alcanza ni para un kilo de carne". Además, indica que la idea es que las actualizaciones se hagan teniendo como referencia a la tarjeta alimentaria, y que comprenda a todas aquellas personas con hijos menores, de la tercera edad, con discapacidades, con enfermedades como la celiaquía y desempleadas que no tengan ningún tipo de beneficio por parte del sistema de la seguridad social y cuyos ingresos no alcancen a un salario mínimo vital y móvil. El objetivo es complementar los alcances del Programa Alimentar en el marco del Programa Nacional contra el hambre, en el ámbito de la provincia de Santa Fe.

En diálogo con LT10, Martínez señaló que es necesario que los fondos se ajusten "en medio de esta realidad económica" a los programas nacionales ya existentes. En el mismo sentido, insistió: "Estamos en un momento de crisis social y económica que se agravó enormemente. La Tarjeta Única de Ciudadanía tiene que acompañar ese esfuerzo. La provincia de Santa Fe debe complementar de algún modo con alguna herramienta local la lucha contra el hambre que estamos llevando adelante. Finalmente, reiteró que "un monto totalmente desactualizado como lo es el de la Tarjeta Única de Ciudadanía no nos garantiza que las familias reciban lo que necesitan , es irrisorio, no es una ayuda de verdad. Gestionar siempre es difícil porque los recursos nunca alcanzan pero de eso se trata gobernar , de tener coraje, de tomar las decisiones qué hay que tomar , de hacerlas realidad".