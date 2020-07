Paro de docentes privados Locales 04 de julio de 2020 Redacción Por SADOP definió un cese de actividades debido a la tardanza en que se abonarán los haberes a los maestros en el mes de junio.

El cronograma de pago del mes de junio informado por el gobierno provincial generó malestar tanto en los gremios docentes como en los de empleados públicos. La extensión del esquema, en el que los docentes privados comenzarán a cobrar sus haberes el lunes 13 de julio provocó que SADOP defina no retomar las actividades educativas desde el próximo lunes. "El cobro del salario en tiempo y forma es un derecho de las y los trabajadores", ratificó Pedro Bayúgar secretario General del gremio, quien agregó "el lunes terminan las clases si no se hace efectivo el pago".

Bayúgar, hizo hincapié en la predisposición que pusieron los docentes al adaptarse a las clases virtuales en el marco de la pandemia, destacando que garantizaron el derecho a la educación, "con sus propias herramientas sin obtener ninguna respuesta por parte del Estado y los empleadores en cuanto a las condiciones laborales y la recomposición salarial y ahora recibe otro golpe al bolsillo". Además, rechazan y repudian todo tipo de amenaza de descuento que mencionan funcionarios de gobierno. "Toda la docencia santafesina sabe que la retención de crédito laboral no tiene ningún riesgo de descuento salarial ya que es la respuesta legal a la falta de pago del sueldo mensual por parte de las patronales", explica.