Aberrantes confesiones de docente de escuela evangélica, acusado de abuso de menores Policiales 04 de julio de 2020 Redacción Por Un sujeto de 43 años que trabajaba en una escuela evangélica, fue detenido en Rosario luego de un allanamiento llevado a cabo en su casa. Nuevas conversaciones aportadas por una denunciante, lo comprometen aún más.

Nuevas pruebas complican aún más la causa del docente de una escuela evangélica de la santafesina ciudad de Rosario, identificado como A.C., de 43 años de edad, que fue imputado la última semana por el delito de tenencia y divulgación de pornografía infantil, luego de que quedó detenido durante un allanamiento en su casa.



DENUNCIA TRAS

UNA CONFESION

La investigación comenzó el 20 de mayo pasado cuando una mujer, a la cual el docente contactó por un tema laboral, radicó una denuncia.

Lo hizo luego de que el hombre le envió una serie de mensajes en los que confesaba haber abusado de varios chicos menores de edad, aprovechando la confianza que los padres de las víctimas habían depositado en él.

La denunciante habría generado estas conversaciones con el sospechoso, a fin de obtener pruebas y aportar el material al Ministerio Público de la Acusación.

"Me contactó por mi trabajo, a mi número, para un encuentro. Pudimos hablar lo más bien. Después decidió volver a llamarme y quedamos para un segundo encuentro", relató la mujer en declaraciones al Canal 3 de Rosario, de acuerdo a lo replicado por Crónica.



VIOLACIONES

"Ahí me contó que había sido violado a los ocho, que violó a su hermano. Que tenía una notebook, y me mostró videos. Luego se retiró del lugar y yo decidí no volver a verlo, y no quise volver a tener contacto", mencionó la exponente.



LOS CHATS QUE SON

INVESTIGADOS

En los chats, que ahora están siendo analizados por los investigadores, el abusador reveló que tenía imágenes de abusos sexuales de nenes desde tres años en adelante.

"Hago con ellos lo que tengo ganas", dice uno de los mensajes.

"Confían los padres en mí. Ese es un problema para ellos, jaja", escribió el incalificable docente en parte de la conversación.



MENTE PERVERSA

Según la denunciante, el acusado la llamó en reiteradas ocasiones, así como también le envió varios mensajes.

"En mayo de este año me dijo que quería ver el video de una pibita conmigo", denunció la vecina de mención.

Y afirmó que "me mandó fotos y videos de criaturas siendo abusadas. La pornografía infantil la tengo en el teléfono".

Y no todo quedó allí dado lo mencionado por quien fue a la Justicia, habida cuenta de que el docente la incitó a abusar del hijo de ella, diciéndole "¿qué estás esperando para estar con él?", y disparó "cree que somos iguales, que soy pedófila como él".



MAS CONFESIONES.

Según la mujer, del detenido confesó que abusó de una nena de 12 años de la iglesia y que también "estuvo con otros padres de la iglesia".

Luego señaló "cuando hice la denuncia se demoraron un mes en detenerlo. Todo ese mes seguí la conversación. Me dijo cosas horribles de mi hijo. Para colmo vivía a dos cuadras de mi casa. Era terrorífico todo".

Finalmente, expresó "confío en que él y sus compañeros que están en la misma paguen lo que hicieron".