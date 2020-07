Mercedes dominó en Austria Deportes 04 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTOS F1-LIVE LEWIS HAMILTON. El británico marcó el ritmo en las dos prácticas realizadas el viernes en el Red Bull Ring. VALTTERI BOTTAS. En un buen trabajo completó el doblete del equipo Mercedes. SERGIO PEREZ. El mexicano fue tercero en una excelente labor del Racing Point. SEBASTIAN VETTEL. Ocupó el cuarto lugar y fue el mejor de la escudería Ferrari.

En la primera jornada oficial de actividades que cumplió la Fórmula 1 en su atípica temporada, que se pone en marcha este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Austria, no hubo sorpresas en el Red Bull Ring.

En el circuito de Spielberg, el equipo alemán Mercedes dominó a lo largo del viernes, para quedarse con los dos mejores registros, en manos del británico Lewis Hamilton y del finés Valtteri Bottas.

Lo único que varió es el color de los autos, que ya no lucieron el tradicional plateado, sino que estuvieron pintados de negro, en un claro mensaje contra la discriminación racial.

Hamilton fue el más veloz en la primera salida y repitió en la segunda práctica, escoltado en ambos por Bottas, pero en el cierre del día, la sorpresa la aportó Sergio Pérez, al ubicarse tercero con el Racing Point.

En el cuarto lugar se ubicó el alemán Sebastian Vettel, con la mejor Ferrari; en tanto que fue quinto el australiano Daniel Ricciardo (Renault).

Luego de finalizada la actividad, el Red Bull Racing presentó un reclamo ante la FIA por una supuesta irregularidad reglamentaria de Mercedes.

El equipo de Milton Keynes elevó su queja de manera oficial ante el sospechoso sistema DAS utilizado por el equipo campeón.

Red Bull considera que el DAS va contra varios artículos del reglamento. Uno de ellos es el 3.8, que se refiere a que "no puede haber un elemento ajustable con influencia aerodinámica".

El restante es el 10.2.3, que expresa: "No se puede hacer ningún tipo de ajuste a un sistema de suspensión mientras el monoplaza está en movimiento".

Prácticas libres (tiempos combinados): 1° Lewis Hamilton (Mercedes), en 1m04s304; 2° Valtteri Bottas (Mercedes) a 197 milésimas; 3° Sergio Pérez (Racing Point) a 641; 4° Sebastian Vettel (Ferrari) a 657; 5° Daniel Ricciardo (Renault) a 668; 6° Lando Norris (McLaren) a 783; 7° Lance Stroll (Racing Point) a 831; 8° Max Verstappen (Red Bull) a 911; 9° Charles Leclerc (Ferrari) a 994 y 10° Carlos Sainz Jr. (McLaren) a 1s048.

Cronograma: hoy a partir de las 07:00 se llevará a cabo la tercera práctica libre y desde las 10:00 se disputará la clasificación; en tanto que mañana a las 10:10 se largará el Gran Premio de Austria (71 vueltas o un máximo de 120 minutos).