Posibilidades de torneo en primera si vuelve este año

El fútbol argentino trabaja y se prepara para regresar. Aunque la actualidad marca que es difícil pensar en un retorno con los más de 2.000 casos de coronavirus por día en la Argentina, AFA y la Liga Profesional piensan en bocetos para que la pelota vuelva a rodar en octubre.

Según pudo confirmar el sitio Doble Amarilla, en caso de que no se dispare el número de contagiados diarios a la brevedad, AFA, Liga y el Gobierno empiezan a pensar que el décimo mes del año podría ser el indicado para el retorno de la actividad oficial.

Con el reingreso del AMBA en cuarentena estricta, la intención es tratar de controlar la curva de contagios durante julio. De ocurrir eso, las prácticas podrían retornar entre los últimos días de julio y los primeros de agosto. En el fútbol, se cree que puede existir la chance de desarrollar algún formato de torneo durante 2020 si los entrenamientos vuelven en agosto.

¿Qué opciones se manejan? Se trabaja sobre siete modelos (todos con zonas) y son tres los que pican en punta. En el primer boceto, que se daría si el fútbol puede regresar en septiembre como esperan los más optimistas, se jugaría un torneo con cuatro zonas de seis equipos. De alcanzar el tiempo, sería a dos ruedas.

Los cabezas de serie serían Boca, River, Vélez y Racing, que terminaron en lo más alto de la última Superliga. La definición de ese campeonato se daría entre los ganadores de los cuatro grupos, que jugarían dos semifinales ida y vuelta y, luego, una final única.

En el segundo caso, se dividirían los 24 clubes en seis zonas de cuatro equipos cada una. Los cabezas de serie serían Boca, River, Vélez, Racing, Argentinos Juniors y Defensa y Justicia, primeros seis de la Superliga pasada. Además de semifinales y final, habría cuartos de final, fase a la que accederían líderes y los dos mejores segundos. Por último, se repartirían tres grupos con ocho equipos cada uno. No habría ida y vuelta, pero sí semifinales con los ganadores de cada zona y el mejor segundo. Las semifinales serían a doble encuentro y la final a partido único.

¿Qué ocurre si no pueden volver los entrenamientos hasta después de agosto? En ese caso, es probable que no haya fútbol argentino por el resto del 2020, tanto en Primera como en el Ascenso.

Si se da la vuelta en octubre, la intención es que todos los equipos jueguen un mínimo de 10 partidos. Con cualquiera de los modelos, es posible que se juegue hasta el mes de enero con un breve receso por las Fiestas. ¿Qué ocurrirá?



OTRA CATEGORIA FEMENINA

La AFA decidió crear la liga Sub 20 del fútbol femenino que se disputará desde la próxima temporada y cuyos partidos se jugarán antes de los de Primera División de la categoría. La resolución de la AFA es obligatoria para todos los equipos de Primera División, por lo que si algunos de ellos no lo cumple, serán sancionados.

En la reunión que de manera virtual concretó la mesa de la divisional con la presencia de los representantes de los 17 equipos se determinó que el torneo de Primera División tendrá como soporte a uno de la categoría Sub 20. Esta decisión tiene relación directa con la candidatura que presentó la AFA para organizar el Mundial Sub 20, Copa América 2022 y Libertadores 2021.