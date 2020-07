Casetta tiene problemas para entrenar en Salta Deportes 04 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Ver galería 1 / 4 - FOTO ARCHIVO ANTES CUARENTENA./ Debe quedarse en Tucumán.

La atleta marplatense Belén Casetta realizará la cuarentena obligatoria para mitigar la propagación del coronavirus en Tucumán, para luego, posiblemente ir a entrenar a Cachi, como parte de la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año. Casetta, especialista en los 3.000 metros con obstáculos, viajó en su automóvil particular y realizó los trámites correspondientes en la terminal de ómnibus, donde cumplió con todos los requisitos de ingreso, y los testeos de coronavirus que le hizo personal del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) dieron negativos.

La atleta, Olimpia de Plata en 2019, llegó desde Mar del Plata y fue hospedada en un hotel. Allí cumplirá los 14 días de aislamiento preventivo que exigen los protocolos de bioseguridad que rigen en la provincia por la pandemia, y pasado ese lapso recién podrá seguir camino hasta el centro de entrenamiento en altura en Cachi, Salta.

Justamente, el intendente de esta localidad salteña, Américo Liendro, remarcó que por ahora el ingreso directo a la atleta olímpica en Río 2016, finalista en el Mundial de Londres 2017 y medalla de bronce en los Panamericanos de Lima 2019, aún no es factible ya que esperarán que finalice con los 14 días de aislamiento en Tucumán. Una vez que los cumpla se esperarán resultados de nuevos estudios y en conjunto con el COE autorizarían a la atleta llegar a Salta.

“Nosotros (Intendencia de Cachi) junto con el COE, vamos a esperar que la señorita Belén Casetta haga la cuarentena, aún no podemos determinar las cosas con anticipación, tengo un pueblo chico, la gente no mira con buenos ojos a la gente que no sea de la zona por el tema del coronavirus”, le comentó el intendente Liendro a El Tribuno.

De esta manera, el funcionario dejó en claro que la prioridad de su pueblo pasa por sus habitantes. “Vamos a esperar, nosotros no le estamos cerrando las puertas a nadie pero la prioridad de nosotros, como funcionarios es cuidar la salud de nuestra gente. Estamos viendo con el COE, lo mejor para Cachi”.

Casetta quiere entrenar en Cachi por las mejoras de rendimiento que le proporciona la altura (2.530 msnm).