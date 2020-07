Quintana salió ileso de un accidente Deportes 04 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El ciclista colombiano Nairo Quintana salió ileso de un accidente que sufrió ayer, cuando fue atropellado por un auto mientras se entrenaba en las rutas del departamento de Boyacá que une a las localidades de Tunja y Motavita. El ciclista de 30 años, ganador del Giro de Italia de 2014 y de la Vuelta a España en 2016, contó cómo fue el accidente cuando el conductor imprudente del vehículo que lo chocó se adelantó al auto que acompañaba al deportista durante su entrenamiento.

"Se vino detrás, no tuve cómo verlo ni nada, iba por la línea blanca y me atropelló. Tengo un pequeño raspón, un golpe en la rodilla derecha y otro golpe en el muslo izquierdo, que fue donde choqué contra el espejo retrovisor del vehículo que me atropelló", relató Quintana en un video compartido por su equipo en redes sociales.