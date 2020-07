La UNL entregó 4 mil raciones de alimentos a organizaciones sociales

Cada uno de los equipos ganadores del Innovatón Solidadrio UNL propuso una institución social para recibir donaciones de raciones de alimentos de alto valor nutricional. En total, 4 mil raciones fueron donadas por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) a través de su Planta de Alimentos Nutritivos, junto con las empresas que apoyaron el evento. También, se entregaron alimentos no perecederos donados por la empresa Cartocor S.A. Las organizaciones sociales beneficiadas fueron Solidarydar de Santa Fe, Casa Cuna Santa Fe, Cáritas Diocesana Santa Fe y Cáritas San Justo. Cada institución recibió 1.000 raciones de los alimentos Iupy, que son guisos, elaborados a partir de vegetales deshidratados y enriquecidos con proteínas, hierro y vitamina C.

El Innovatón Solidario fue un concurso de ideas que se realizó del 1 al 5 de junio, organizado por la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNL. Tuvo como objetivo proponer soluciones creativas e innovadoras a las necesidades y nuevas oportunidades puestas en evidencia a partir de la pandemia del Covid-19. Del concurso participaron 33 equipos y cuatro resultaron ganadores.

Durante la jornada de entrega solidaria de las raciones, el director de Vinculación Tecnológica de la UNL, Sebastián Rossin, comentó: “Hoy estamos cumpliendo la última etapa del Innovatón solidario, estamos entregando a estas cuatro instituciones estas raciones de alimento. Estamos muy contentos de poder generar ideas e innovación desde la universidad pensando en las oportunidades que vamos a tener en la sociedad pos pandemia. Claramente la solidaridad va a ser una oportunidad para repensar lo que estamos haciendo; estamos contentos de poder ayudar a estas instituciones que tanto hacen diariamente para la sociedad”.



Articulación solidaria frente a la pandemia

Diferentes actores convergieron en el Innovatón con una fuerte conciencia de solidaridad y responsabilidad social; un compromiso por promover y contribuir, de forma activa y voluntaria, a mejorar la calidad de vida. Elsa Aquino, dirigente de la comisión de Asociados del Banco Credicoop, remarcó la trayectoria de trabajo que esta empresa mantiene con la UNL: “estamos apoyando y participando; una vez más, en conjunto con la Planta de Alimentos de la UNL contribuyendo con la sociedad y con estas organizaciones sociales que hacen un trabajo tan importante”.

Sobre la entrega solidaria de alimentos, desde Cáritas Santa Fe, reconocen la importancia de recibir estas donaciones, específicamente en este contexto: “hoy tenemos que abocarnos al eje alimentario y esto nos ha favorecido enormemente. Me parece espectacular y aplaudimos que desde la ciencia se pueda pensar también en cómo tener ideas innovadoras que puedan mejorar la calidad de vida de la gente. Creo que bajar la ciencia a la vida cotidiana es fundamental para que tenga realmente sentido”, comentó la directora de Cáritas Diocesana, Graciela Godina.

SolidaryDar, es una Asociación civil que desde el año 2014, visibiliza y aborda las problemáticas de personas en situación de calle en la ciudad de Santa Fe. Desde el 2016, cuentan con el primer centro de reinserción social de la ciudad, donde se intenta abordar de manera integral esta problemática. “Las raciones recibidas van a ser destinadas al consumo de la cena en el centro, en algunos casos, se generan viandas para que puedan tener el almuerzo, y por otro lado, también parte del alimento va a ser destinado a las recorridas nocturnas que realizamos desde nuestros inicios pero que en este momento de pandemia están un poco paradas por la falta de recurso humano, somos pocos los voluntarios que estamos en la ciudad”, aseguró Facundo Berdat, voluntario de la Asociación.

Emiliano Pujato, es emprendedor y estudiante de Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas y también integrante dl equipo “Edu-Labs”, una de las ideas ganadoras. “Nosotros elegimos SolidaryDar, tenemos dos amigos que forman parte de esta institución. Nos pareció muy conveniente y grato poder elegir una asociación de la ciudad de Santa Fe y ayudar a gente que realmente lo necesita. Unas semanas antes del Innovaton comenzamos con nuestro proyecto emprendedor y utilizamos el concurso para cerrar la idea proyecto que teníamos. Ahora nos incubamos en el Gabinete de Emprendedores de la Facultad y seguimos trabajando en el proyecto.



Sobre el Innovatón Solidario UNL

El Innovatón fue organizado por la UNL a través del Programa Emprendedores de la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica. Con el acompañamiento de la Federación Universitaria del Litoral (FUL) y el apoyo de la Planta de Alimentos Nutritivos UNL, Telefe Santa Fe, Red Surcos, CCU Argentina - Cervecería Santa Fe, Grupo Sancor Seguros, Consultora Seffino Talento Humano, Banco Credicoop, Cartocor S.A. y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



