Complejo ProCrear: interés por adjudicar las unidades Región 03 de julio de 2020 Redacción Por SUNCHALES

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer por la mañana el Concejo Municipal llevó cabo una nueva sesión ordinaria, la que, como es de práctica, fue iniciada con el izamiento del Pabellón Nacional, tarea que cumplió Horacio Bertoglio.

Seguidamente fue aprobada el acta del encuentro anterior y se oyó el informe de la presidencia.

Acto seguido se tomó conocimiento de Comunicaciones oficiales y peticiones particulares.

Una nota institucional del Centro Comercial, Industrial y de la Producción Sunchales en la que remite su apoyo a la puesta en funcionamiento del Juzgado de Distrito creado por Ley Provincial Nº 13675.

Una nota particular de Andrés Chiappero proponiendo el nombre “Dr. Hermes Juan Binner” para la denominación de un espacio público en el marco de la Ordenanza Nº 1918.

Una nota particular de Romina Lusso Denuncia la vulneración de los principios del parto respetado en instituciones privadas de la ciudad en contexto de pandemia y aislamiento social, fue girada a comisión.



Despachos de Comisión

Tuvo despacho favorable un proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal.

Mediante el cual autoriza a la Fundación Sancor Seguros a hacer uso y ocupación de la vía pública con obras de infraestructura subterránea, despacho que fue ratificado por el cuerpo en pleno.

Otro proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal por el cual llama a Licitación Pública Nº 1/2020 para la contratación del servicio de exámenes psicofísicos para los solicitantes de la licencia de conducir y equipamiento para su realización, mereció la aprobación de los ediles.

La misma suerte corrió una Minuta de Comunicación elevada por Oscar Trinchieri.

En la misma solicita al Departamento Ejecutivo Municipal remita la rendición de cuentas presentada o a presentar en el marco del aporte no reembolsable autorizado por Ordenanza Nº 2765.

También tuvo despacho favorable y fue aprobado un proyecto de Ordenanza de Andrea Ochat mediante la cual adhiere a la Ley Apícola provincial Nº 13870.

Ingresaron luego respuestas del Departamento Ejecutivo Municipal a Minutas de Comunicación.



Proyectos presentados

Tras la fundamentación de Horacio Bertoglio fue aprobada una Minuta de Comunicación que elevaron María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio.

Insta al Poder Ejecutivo Nacional a arbitrar los medios para que el Banco Hipotecario concrete la inscripción, sorteo y adjudicación de los departamentos del Complejo ProCrear.

Fue aprobada una ordenanza Ordenanza elaborada por Andrea Ochat con la adhesión de María José Ferrero, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Oscar Trinchieri, Leandro Lamberti y Horacio Bertoglio

Dispone que un espacio público lleve el nombre de Hermes Binner.

Tuvo curso favorable una Resolución elevada por María Alejandra Bugnon de Porporatto por la que acepta la renuncia de Nadia Caglieris al cargo de asesora de la concejal Bugnon de Porporatto.

Fue aprobada por el cuerpo en pleno una Resolución elaborada por María José Ferrero, Andrea Ochat, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Oscar Trinchieri, Leandro Lamberti y Horacio Bertoglio

Dispone la convocatoria a las Secretarías dependientes del Departamento Ejecutivo Municipal para que informen sobre la gestión de las áreas a su cargo.

Corrió la misma suerte una Resolución presentada por María José Ferrero disponiendo la prórroga en Comisión del Expte. Nº 509C..( Crea el programa para la reducción de utilización de sorbetes y vasos plásticos).

También fue aprobada la Resolución que elevara María José Ferrero por la que se dispone la prórroga en Comisión del Expte. Nº 508C(Autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a construir reductores de velocidad del tránsito vehicular sobre calle Rafaela entre Las Heras y Deán Funes)

Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza elevado por María José Ferrero. Crea el Consejo Consultivo Ambiental.

Fue remitida a comisión la Minuta de Comunicación que presentaran María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio . Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal provea de máscaras transparentes a los voluntarios de los puestos de control.

Fue aprobada una Declaración elevada por Leandro Lamberti con la adhesión: Andrea Ochat

Reconoce con la distinción Sunchalense Destacado a todos los que han sido y serán voluntarios para proteger a nuestra comunidad ante el Coronavirus COVID 19 realizando tareas de prevención, concientización, colaboración y control.

Finalmente cuatro proyectos de Ordenanza fueron girados a comisión

Elaborado por Departamento Ejecutivo Municipal para a llamar a licitación pública para la venta de un inmueble rural de la colonia Sunchales.

Otro del Departamento Ejecutivo Municipal Crea y declara de utilidad pública el Plan de Cañería de Impulsión y Red de Distribución Cloacal.

Otro también del Ejecutivo Dispone modificaciones a la Ordenanza Nº 2822.

El último, también elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal

establece la delimitación territorial de las jurisdicciones barriales de la ciudad.