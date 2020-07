Perotti y Ascúa en videoconferencia con el embajador de la República Popular China Información General 03 de julio de 2020 Redacción Por El encuentro tuvo como eje fundamental la ampliación de la agenda de cooperación entre Santa Fe y China para complementar las acciones comerciales con nuevas iniciativas en ciencia y tecnología, cultura y educación, entre otros temas.

FOTO COMUNICACION UNRAF// VIDEOCONFERENCIA//El gobernador Perotti y el rector Ascúa en la UNRaf, durante el contacto con el Embajador de China en Argentina.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, junto al rector de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), Rubén Ascúa, encabezaron una comunicación con el Embajador de la República Popular China en la Argentina, Zou Xiaoli. Por parte del Gobierno Provincial, participaron también el ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, la responsable de los Asuntos con China, Emiliana Hidalgo, y el secretario de Comercio Exterior, Germán Bürcher. Simultáneamente, acompañaron al Embajador, el Consejero Político Wang Xialin, y la consejera económica Xia Diya.

En la comunicación realizada, se abordaron distintas alternativas a incluir en la construcción de una agenda colaborativa que incluya la promoción de intercambios comerciales y de inversión, pero, además, permita avanzar en acuerdos estratégicos en ámbitos como la ciencia y la tecnología. En ese sentido, la UNRaf se presenta como un actor de gran potencial por el perfil innovador de su oferta académica y las crecientes acciones en relaciones internacionales e investigación y transferencia tecnológica a través de Centro de Investigación Aplicada UNRaf Tec. Así, esta Universidad Pública participa de las iniciativas de vinculación con el objeto de trabajar en la promoción del idioma y la Cultura China como una valiosa herramienta para propiciar intercambios académicos y científicos.

Durante su visita a la UNRaf, el gobernador Perotti expresó: “es claro el potencial del vínculo con China en materia de comercio exterior. Es uno de los principales países de destino de nuestras exportaciones y entonces, es nuestro interés seguir incrementando el comercio no solamente de granos, aceites y sus productos sino también, de carne vacuna y porcina y de lácteos. El potencial de crecimiento es muy grande y eso nos tiene que llevar a mantener el mayor nivel de vínculo para intercambios diversos, también en ciencia y tecnología, generando nuevas oportunidades de cooperación para nuestras Universidades”.

Además, el primer mandatario provincial manifestó un especial agradecimiento ante en Embajador por el trabajo colaborativo de instituciones y municipios santafesinos con expertos, hospitales y empresas chinas para dar respuesta conjunta a la pandemia de COVID 19 a través de capacitaciones y donaciones de insumos sanitarios.

Por su parte, el Rector, Dr. Rubén Ascúa, resaltó que la UNRaf tiene entre sus principales elementos de identidad una fuerte vocación hacia la internacionalización institucional, por lo que desarrolla permanentemente vínculos con Universidades del mundo. “China es, para nosotros, un claro punto de referencia no sólo por su potencia tecnológica y productiva sino también por el desarrollo creciente en materia académica de sus universidades. Creo que esta ha sido una excelente oportunidad para poder reforzar los vínculos y expresar al Embajador la intención que tenemos de acercar a nuestros pueblos culturalmente, particularmente a través del aprendizaje del idioma, que es uno de los elementos de creciente interés en Rafaela y la región”.

Caber recordar que la UNRaf, desde su área de Relaciones Internacionales, ya estableció contactos con universidades chinas en años anteriores. En diciembre de 2019 recibió en su sede a Hong Gang, rector de la Universidad de Estudios Internacionales de Zhejiang (ZISU) acompañado por integrantes de su equipo de gestión universitaria, entre ellos, el Director de la Oficina Internacional, Li Zhitao; el director de Medios, Xu Yong; y la vicedecana de la Escuela de Lengua y Cultura China, Huang Yin. Previamente, en junio de 2018, en la ciudad de Hangzhou, China, los rectores, Dr. Rubén Ascúa y Hong Gang, de UNRaf y ZISU, suscribieron el acuerdo de cooperación y el memorándum de intercambios de estudiantes. Por otra parte, en el mes de abril de 2019, la UNRaf recibió la visita de Jiang Yan, profesora de ZISU, graduada del Chinese Academy of Social Sciences (CASS), especializada en patrimonio cultural y turismo. Además, la UNRaf cuenta con un convenio de colaboración con el Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos con China (CLEPEC) con el que ya se desarrollaron distintas capacitaciones conjuntas.

La importancia de la vinculación de Santa Fe con China cobra vital importancia por la magnitud de las relaciones comerciales del complejo agroexportador instalado en la Provincia, que tiene al gigante asiático como uno de los principales destinos de sus productos. Considerando los primeros 4 meses del 2020, China ocupa el 4° lugar (luego de India, Brasil, Vietnam) representando el 6,7% de las exportaciones totales. Durante el año 2019, el volumen exportado alcanzó los 1480,2 millones de dólares, con una participación del 10,4% del total de la provincia. Las exportaciones estuvieron compuestas principalmente por carne bovina, deshuesada, congelada, granos y aceite de soja.