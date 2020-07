A la pantalla de El Trece vuelve "Cantando por un sueño" Información General 03 de julio de 2020 Redacción Por Quién será el conductor ante la postergación del Bailando por un sueño por falta de protocolo frente al COVID-19, Marcelo Tinelli está preparando el regreso del clásico certamen de canto pero con un nuevo animador.

Por Adrián Pallares



Desde que comenzó el año, se habla del regreso del Bailando por un sueño, el segmento más popular de Showmatch. Pero, debido a la pandemia del coronavirus y luego a la cuarentena obligatoria, el comienzo del reality de baile se postergó de manera indefinida.

Los últimos días han sido muy movidos para Marcelo Tinelli. A los problemas para concretar su regreso a la televisión, se le sumó su reciente separación de Guillermina Valdés, luego de 8 años de relación. Y además está pendiente del tema del fútbol y de su labor social, que también le demandan mucho tiempo. Sin embargo, el conductor y su productora tienen todo listo para el regreso de uno de los certámenes más exitosos de su empresa: Cantando por un sueño.

El ciclo, basado en un formato de Televisa, tuvo cuatro ediciones en nuestro país. Las dos primeras tuvieron lugar durante entre 2006 y 2007, con la conducción de Tinelli, y se emitieron como un segmento destacado de Showmatch por la pantalla de El Trece. Los ganadores fueron Iliana Calabró y Tití Fernández, respectivamente.

Durante el 2011, en tanto, se hizo otra edición, ya no como segmento de Showmatch sino como programa independiente. En esta ocasión, la conducción estuvo a cargo de José María Listorti y Denise Dumas y el ganador fue Patricio Giménez. Al año siguiente, hubo otro certamen que ganó Fabio la Mole Moli, campeón también del Bailando por un sueño.

Finalmente, tras de 8 años fuera del aire, El cantando por un sueño regresa a la pantalla de El Trece como un ciclo independiente de Showmatch y con Ángel de Brito en la conducción. Por ahora no se sabe si tendrá una co conductora, aunque se habla de Laurita Fernández, de Jimena Barón y hasta de Tini Stoessel. Pero lo que sí esta confirmado es que el conductor de LAM estará al frente del programa.

Según pudo saber Teleshow en exclusiva, el programa arrancaría el 20 de julio y tendría 16 parejas como participantes, formadas por un famoso y un soñador. Todavía no se dieron a conocer quienes serán los seleccionados, pero la producción trabaja a contra reloj para tener a los confirmados en los próximos días. Y ya está todo listo para hacer los ensayos vía Skype. La idea es que el certamen se grabe con los elementos de seguridad e higiene que se utilizan en otros ciclos de entretenimientos, como Bienvenidos a bordo o Mamushka.

El programa iría a las 22:30 de lunes a viernes. Y este portal habló con el futuro conductor, quien este 1 de julio cumplió años y tuvo como regalo la confirmación de esta noticia , “Estoy feliz con el proyecto, no puedo dar demasiados detalles porque no se nada: sólo que voy a conducir este programa tan importante de La Flia”, dijo escueto De Brito.

Este sería el segundo programa que la productora tendrá en la pantalla de el canal que comanda Adrián Suar, dónde ya se emite Corte y Confección. Todo el material que se había preparado para el Bailando, como paneles, túneles sanitizantes, separadores de acrílicos y todo lo que estaba previsto para el ciclo de baile, será usado en el Cantando, que funcionará como prueba piloto para ver si en el último trimestre del año pueden hacer una versión reducida del ciclo que juzga bailarines y cruces mediáticos con la misma vara.

Así las cosas, en tres semanas saldrá al aire la nueva versión del Cantando por un sueño, con la conducción de de Brito y la participación de 16 parejas, que competirán por el trofeo del primer puesto. El jurado y los participantes se están definiendo en estas horas, pero la maquinaria de La Flia se pondrá en funcionamiento para que el reality de canto vuelva con todo el brillo que el ciclo tuvo en sus ediciones anteriores.