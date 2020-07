"Tigresa" internada Deportes 03 de julio de 2020 Redacción Por BOXEO

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La boxeadora formoseña Marcela "Tigresa" Acuña se encuentra internada desde el lunes pasado en un hospital del partido bonaerense de Morón por un cuadro de neumonía y el test de coronavirus dio negativo, mientras se recupera favorablemente.

La "Tigresa", de 43 años y actual campeona mundial supergallo de la FIB, acudió al hospital "Haedo", de Morón, luego de presentar fiebre y tos. "De verdad que fue un susto, ahora ya estoy mejor y por suerte me bajó la fiebre", aseguró la formoseña, a través de diversos mensajes de texto difundidos por el canal América.

Acuña aclaró que no podía hablar por los constantes ataques de tos, pero indicó que tuvo "mucha fiebre" durante las primeras horas del cuadro clínico. Los síntomas, por estar relacionados con el coronavirus, llevaron a los médicos a realizarle el hisopado pertinente, que dio negativo.

"Tuve mucha fiebre pero ya estoy mejor, espero que me den el alta el fin de semana", indicó la primera boxeadora profesional de la Argentina, dueña de un récord de 49 victorias (20 KO), 7 derrotas y 2 empates. Justamente su última pelea fue una parda, contra la mexicana Jackie Nava, en un fallo controversial que la perjudicó, en mayo del año pasado.