Duros cruces en la sesión del Concejo por un pedido de Viotti sobre el Plan de Seguridad Locales 03 de julio de 2020 Redacción Por Fue en una extensa sesión ordinaria realizada ayer por la mañana, donde los concejales además definieron qué temas se van a auditar en la Auditoría Externa al Ejecutivo: serán sobre subsidios entregados, contratación de personal y fondos utilizados por el Ejecutivo. Muriel, Viotti y Mársico integrarán la Comisión de Seguimiento.

Ayer por la mañana se llevó a cabo la sesión ordinaria del Concejo donde se votaron varios proyectos y en donde además se produjo un fuerte intercambio de opiniones entre el concejal Raúl Bonino y Lisandro Mársico por el proyecto de Resolución de Leonardo Viotti, pidiendo un Plan Integral de Seguridad Pública para Rafaela. Viejos pases de factura formaron parte de la sesión, y el nombre del ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, volvió a ser blanco de críticas, al igual que la gestión socialista en el tema de seguridad.

Al hacer uso de la palabra el justicialista Juan Senn, señaló que “hay cuestiones que se están haciendo, que no se quieran ver es otra cosa, y muchos de los discursos son para tribuna”. En ese sentido repasó acciones que el Estado local articuladamente con el provincial vienen llevando a cabo y que como consecuencia de la pandemia debieron en algunos casos frenarse, pero aseguró que se sigue trabajando.

En un momento y teniendo en cuenta la necesidad de una mayor exposición se pidió hacer un debate libre, y el Cuerpo se constituyó para eso en comisión. “El planteo básicamente tiene que ver con realizar y apoyar -como lo hicimos-, un pedido al Ministro de Seguridad para que nos explique cuál es el plan de acción e inversión que hay para el mejoramiento de las fuerzas de nuestra ciudad, como se va a dar, eso más allá de las presentaciones que han realizado respecto de las leyes, que entendemos que pueden funcionar como un plan integral para la provincia, pero nosotros como oposición y en función de los reclamos de los vecinos, lo que queremos es saber cómo se va a actuar en el corto, mediano y largo plazo, como para poder bajar la fiebre en el tema de la seguridad”, señaló Lalo Bonino.

Además el concejal de Cambiemos se refirió a los cruces con su par del FPCyS, Lisandro Mársico y dijo que “cuando lamentablemente se hicieron las comparaciones entre lo que fue la gestión anterior del Ministro Pullaro y la actual, obviamente debemos entender desde dónde partimos, un Ministro que se le conocieron audios respecto a falsos operativos de seguridad u operativos de seguridad de un rato para que no lo molesten; en donde se han conocido audios donde parecería establecer algún tipo de beneficios por encima de otros para determinar quien es jefe de la policía, en donde ha tenido una verborragia absolutamente irrespetuosa para con distintos funcionarios y en donde estaría pasando lo mismo con el actual Ministro con sus declaraciones”, precisó el edil opositor.

Por su parte Mársico subrayó al respecto que,”nadie me puede decir que no me puse la camiseta de los rafaelinos, porque yo también me puse la camiseta de Rafaela cuando tuve que poner el tema de la seguridad por encima de lo partidario y además fui crítico de la gestión de seguridad del gobierno anterior. No tenía sentido estar discutiendo sobre quienes ya se fueron sino avanzar sobre la gestión del Ministro Saín. El Ministro hoy plantea un cambio de paradigma sobre la seguridad, con tres leyes de las cuáles conocemos dos, y el interrogante es que eso que se está discutiendo en las universidades, después va a tener que ser discutido en las Cámaras, y va a tener una gran demora. Yo me pregunto en el mientras tanto qué pasa, porque hasta ahora no se ha podido dar respuesta a las demandas de la gente y no se ha cumplido las promesas de campaña”.

A su vez el oficialista Jorge Muriel planteó que “es una resolución, una intención, un pedido que le hace el concejal Viotti al gobierno de la provincia. Es un calco al que nosotros le hicimos al gobierno anterior, con la salvedad de que se lo hicimos luego de dos años de gestión del Ministro Pullaro, donde veíamos que las recetas que traía realmente no funcionaban y que no traían ningún alivio a la seguridad de la provincia, por el contrario la empeoraba. Creemos que teníamos que acompañar este pedido de resolución, pero lo que no hay que dejar es de ver todo lo que se está haciendo”.

También el edil justicialista precisó que el gobernador Perotti junto al Ministro de Seguridad tomaron la decisión firme de volver a darle jerarquía a la policía, a la institución; separar a los corruptos de la fuerza, tratar de desterrar el nivel de connivencia que tenía la policía con el delito. Todas estas cosas generan mucho ruido y no son de un día para el otro. El tema de la seguridad es un tema complejo y por lo tanto la solución no es sencilla.También es para destacar que el Ministro Pullaro y ninguno de los otros Ministros de Seguridad anteriores, elevaron leyes a la Legislatura, esto que tanto se reclama. El Ministro Saín ya presentó dos leyes y si bien las presentó en la Universidad, una sobre seguridad pública y la otra es la ley de control de sistema policial de la provincia; dos leyes importantes que se tendrán que discutir”, resaltó Muriel.