"Sin datos, no hay políticas públicas eficaces para atender la violencia de género en Rafaela"

FOTO PRENSA UCR SAGARDOY. Logró la aprobación de un proyecto sobre violencia de género.

Alejandra Sagardoy, presentó al Ejecutivo un pedido de informe sobre Violencia de Género en Rafaela durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La concejal comentó que la cuarentena potenció la problemática y que esta es la “otra pandemia” que afecta a miles de mujeres, en cientos de hogares de nuestro país. Además, justificó que así lo demuestran los números a nivel nacional y provincial.

Durante su exposición comentó los datos del último informe oficial de nuestra provincia, donde se comunica que sólo en la ciudad de Santa Fe y Rosario, durante el aislamiento social, hubo 1579 registros de violencia de género. Y que, por su parte, la Organización feminista Mumalá precisó que se contabilizaron 82 femicidios desde el 1 de enero al 9 de abril de 2020, de esos 72 fueron femicidios directos, 5 vinculados a niñas/mujeres, 3 a niños/varones, 2 trans/travesticidios y 105 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre por razones de violencia contra las mujeres en lo que va del año.

Del total de femicidios, 21 ocurrieron desde el comienzo de las restricciones de circulación y aislamiento por la pandemia de Covid-19.

“Esto nos revela que las mujeres en nuestro país están enfrentando 2 pandemias, la de Covid-19 y la de la violencia machista”, dijo Sagardoy en la sesión concretada durante la mañana de ayer.

Frente a este panorama Rafaela no es la excepción, así lo ha reconocido el Jefe de Gabinete de la ciudad, Marcos Corach cuando presentó el informe de gestión de los primeros meses del año e hizo mención sobre el incremento de la violencia de género en nuestra ciudad.

La concejal del bloque de Cambiemos-UCR también declaró que “es fundamental contar con datos desglosados sobre la violencia de género en nuestra localidad para incluir en las políticas públicas programas que erradiquen las violencias contra las mujeres y para poder continuar avanzando y garantizando los derechos de todas nosotras, sólo así vamos a construir una Rafaela libre de violencia de género”.

En medio de la emergencia sanitaria por coronavirus no debemos dejar de atender esta problemática que sufren muchas mujeres y niñas dentro de sus propios hogares, lugar que debería ser su refugio y en donde deberían vivir seguras.

“Como funcionarios públicos, esto debe preocuparnos y ocuparnos, y para hacerlo necesitamos datos oficiales reales, sin datos no es posible formular ningún tipo de política pública que ponga freno a este flagelo, ni acordar prioridades, ni asignar los recursos necesarios ni asegurar condiciones igualitarias. Sin datos, no hay políticas públicas eficaces para atender la violencia de género en Rafaela”, sintetizó Alejandra Sagardoy al finalizar su exposición.