El Madrid ganó y se aleja en la cima

FOTO WEB FESTEJO. / Puño apretado para Sergio Ramos. El Real ganó y se metió media Liga en el bolsillo.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Real Madrid venció ayer por 1 a 0 al Getafe en un partido correspondiente a la trigésimo tercera fecha de la Liga de España y estiró a cuatro puntos la ventaja sobre su perseguidor, el Barcelona, en la pelea por el título, a falta de cinco jornadas para finalizar el certamen.

El gol que significó la victoria para el líder del torneo lo convirtió el defensor español Sergio Ramos, de penal, a los 34 minutos del segundo tiempo.

De esta manera, Real Madrid alcanzó los 74 puntos, cuatro por encima de su escolta Barcelona, y se afirmó en la cima de la tabla de posiciones con 15 unidades en juego.

Barcelona dejó escapar dos puntos vitales este martes al igualar 2 a 2 con el Atlético Madrid, en el encuentro en el que Lionel Messi convirtió su gol número 700, y el elenco merengue aprovechó para casi sentenciar la competencia con el triunfo de este jueves sobre Getafe.

Por otra parte, horas antes, la Real Sociedad venció 2 a 1 al Espanyol tras comenzar perdiendo con un gol de David López Silva a los 10 minutos del primer tiempo, pero se repuso y dio vuelta el encuentro con tantas de William José y Alexander Isak.

Con estos tres puntos, volvió a meterse en puestos de clasificación a la Europa League al alcanzar las 50 unidades, dos más que el Athletic Bilbao (48).

Además, Osasuna venció 2 a 0 al Eibar en condición de visitante con un doblete de Rubén García Santos, por lo que se ubicó en el undécimo puesto de la liga española, al tiempo que el local permanece en la lucha por el descenso, a seis puntos del Mallorca, el último equipo que perdería la categoría a falta de cinco jornadas para el final.



Los resultados de la fecha: Mallorca 5 – Celta 1, Leganés 0 – Sevilla 3, Barcelona 2 – Atlético de Madrid 2, Alavés 0 – Granada 2, Valencia 0 – Athletic 2, Betis 0 – Villarreal 2, Valladolid 0 – Levante 0, Eibar 0 – Osasuna 2, Real Sociedad 2 – Espanyol 1, Real Madrid 1 – Getafe 0.



Principales posiciones: Real Madrid 74, puntos; Barcelona 70; Atlético de Madrid 59; Sevilla 57; Villarreal 54.



Próxima fecha (34ª): Viernes 3/7: 17hs Atlético de Madrid vs Mallorca. Sábado 4/7: 12 hs Celta vs Betis, 14:30 hs Valladolid vs Alavés, 17 hs Granada vs Valencia. Domingo 5/7: 09:00 hs Athletic vs Real Madrid, 12 hs Espanyol vs Leganés, 14:30 hs Osasuna vs Getafe, 17 hs Villarreal vs Barcelona. Lunes 6/7: 14:30 hs Levante vs Real Sociedad, 17 hs Sevilla vs Eibar.