Agosto no pudo evitar críticas al explicar el estado de las finanzas de la Provincia

El ministro de Economía concurrió a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. "La provincia hace su mayor esfuerzo para reorientar el presupuesto en favor de la emergencia sanitaria, cumplir con la asistencia a los sectores vulnerables y garantizar el pago de aguinaldos y de sueldos", dijo. Sin embargo, diputados del FPCyS consideraron que "no se entiende cómo teniendo fondos disponibles, el gobierno no los utiliza para atender la crisis social y productiva".

FOTO PRENSA FPCYS DIALOGO POLITICO. El ministro Agosto en la amplia mesa con diputados provinciales.

El ministro de Economía de Santa Fe, Walter Agosto, mantuvo ayer un encuentro con los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en la que abordó temas inherentes a “la marcha de las finanzas y las restricciones que tiene la provincia en este momento como consecuencia de la caída de la recaudación”. En ese encuentro, el funcionario sostuvo que “la provincia hace su mayor esfuerzo para reorientar el presupuesto en favor de la emergencia sanitaria, cumplir con la asistencia a los sectores vulnerables y garantizar el pago de aguinaldos y de sueldos en este contexto financiero bastante complicado”. Se han “transitado estos meses garantizando programas prioritarios como son los relacionados a la emergencia sanitaria”, remarcó.

Agosto expresó que la Provincia terminará de "pagar aguinaldos y sueldos alrededor del 17 de julio, contando que hay fines de semana y feriados, diríamos que en 15 días la provincia habrá cumplido con estas dos obligaciones que son muy importantes” y por tanto “es una situación razonable”.

Por otra parte, el funcionario provincial explicó que la provincia requirió de financiamiento de la Nación “porque los recursos no alcanzan”. Y agregó: “La provincia ha tomado ya 9.600 millones de pesos de préstamo y ha emitido bonos para pagar deudas del año 2019 por unos 6.000 millones de pesos ya que de esa manera, también, se busca compensar la insuficiencia de recursos. En función de cuál va a ser la perspectiva para los próximos meses, si el mercado financiero lo permite, seguramente la provincia también va a acudir a nuevos recursos”.

Más adelante, el ministro de Economía reconoció que la caída de la recaudación en la provincia de Santa Fe “fue muy brusca y profunda”. “En abril y mayo, en términos reales, o sea, descontada la inflación, la coparticipación cayó aproximadamente 25% y los recursos provinciales, alrededor del 20%. En tres meses la recaudación de la provincia perdió poder adquisitivo por 15.000 millones de pesos”, sumó. Y ante este dato, Agosto aseguró que “a la provincia le faltan 15.000 millones de pesos para poder comprar en este período los mismos bienes y servicios que compraba el año pasado. Ese es el esfuerzo y con todas las alternativas de financiamiento a la vista, la provincia está tratando de compensar”. Para finalizar, Agosto adelantó que “la caída de recaudación va a persistir en los próximos meses, así que habrá que ir monitoreando esa situación”.

Del otro lado del mostrado, diputados del Frente Progresista valoraron la visita de Agosto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero marcaron diferencias de enfoque a la vez que reclamaron datos y cuestionaron la falta de reclamo a la Nación para que cumpla con el fallo de la Corte Suprema y por la deuda de la ANSES con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.

Tras el encuentro, el presidente de la comisión, Fabián Bastía (FPCyS-UCR), consideró “muy positiva la presencia del ministro Agosto así como el hecho de conocer los números de la provincia”, aunque señaló que “faltaron algunas respuestas más concretas”.

“Agosto no dio precisiones sobre cómo van a utilizar el crédito autorizado por las leyes de Necesidad Pública y de Emergencia por el Covid 19. Hasta el momento, han tomado crédito por unos $16.000 millones cuando la autorización es mucho mayor y muchos programas que hemos aprobado en la Legislatura tienen como fuente de financiamiento el endeudamiento que votamos”, señaló Bastía, y agregó: “El propio ministro reconoce que tienen un planteo conservador en el manejo de las finanzas públicas porque consideran que hay una gran incertidumbre hacia adelante con motivo de la pandemia”.

En la misma línea, Lorena Ulieldín (FPCyS-Socialistas) llamó la atención sobre el resultado del superávit de la provincia, que ascendió a $6.800 en mayo. “No entendemos por qué se priorizan los ingresos sobre los gastos y no se aplican a la asistencia productiva y social como lo está haciendo el gobierno nacional” en el marco de la pandemia y el impacto negativo de la cuarentena en la economía.

Ulieldín también cuestionó que el ministro no haya brindado precisiones sobre “si la provincia está reclamando los $100 mil millones que el gobierno nacional le debe a Santa Fe en concepto de coparticipación, tal como fue reconocido por la Corte Suprema de la Nación, y la deuda de $4.600 millones de la ANSES con la Caja de Jubilaciones santafesina”, estos últimos en concepto de recursos que por ley deben ser girados periódicamente a los distritos que no transfirieron sus cajas.