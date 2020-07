Hoteleros y gastronómicos reclaman ley de emergencia Locales 03 de julio de 2020 Redacción Por En Rafaela, el sector se sumó a la jornada de protesta nacional. En Diputados de la Provincia se dio media sanción a dos iniciativas que proponen medidas económicas para el turismo, hoteleros y gastronómicos.

FOTO LA OPINION EN CYRANO BAR. Uno de los locales donde se realizó la protesta simbólica.

Los empresarios gastronómicos y hoteleros de Rafaela adhirieron ayer a la jornada de protesta nacional a través de la cual se insistió en el reclamo para que el Congreso apruebe una ley que declare la situación de emergencia del sector a raíz del impacto negativo que sufren por la cuarentena. Si bien en la ciudad los bares y restaurantes han logrado la reapertura de sus locales aunque con una capacidad reducida, los hoteles se encuentran en una situación desesperante sin poder abrir sus puertas.

Los distintos negocios ayer colocaron globos negros en señal del luto por el cierre de cientos de locales gastronómicos y la amenaza que sobrevuela sobre los hoteles, que cuentan con estructuras más importantes. Entre los principales pedidos que debería incluir la ley que se pide, figuran la prórroga de los aportes nacionales para el trabajo y la producción, reducciones en tarifas de servicios y del impuesto al valor agregado (IVA) y anulación de las comisiones que se pagan por tarjetas de crédito y débito.

Las confiterías Cyrano y 356 de bulevar Santa Fe exhibieron ayer distintas intervenciones para tratar de concientizar sobre la gravedad de la crisis, para muchos terminal. Y compartían el siguiente mensaje con tono crítico hacia los funcionarios de todos los niveles de Gobierno. "El Estado nos dijo: No abran más. Pero nadie nos dijo: No paguen más. Tenemos las boletas de tasas y servicios amontonadas porque prorrogaron los plazos y el pago de sueldos y aguinaldo por cumplir .Necesitamos ayuda del gobierno y la #LeyDeEmergenciaYA. Nuestra actividad será una de las últimas en abrir: si no tenemos una ayuda económica no vamos a poder sostenernos ni un solo mes más", afirman los gastronómicos y hoteleros.

"Sin tu apoyo, cerramos. Sin la Ley de Emergencia, quebramos. #EmergenciaHotelera ó #EmergenciaGastronomica #2J" completaba el mensaje a modo de convocatoria para los ciudadanos en general.



EN SANTA FE

La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción ayer a dos proyectos que buscan llevar alivio a distintos sectores en el marco de la pandemia de coronavirus y ante el impacto de las medidas de aislamiento preventivo dispuestas. Se trata de la ley de asistencia económica y financiera para el sector turístico, hotelero y gastronómico de la provincia; y de la emergencia económica en el sector cultural.

Pablo Farías (Socialistas-FPCyS) se refirió al apoyo para el sector turístico, hotelero y gastronómico señalando que “es un proyecto demandado desde hace varias semanas desde el sector, que es uno de los que más han sido afectados por las medidas de prevención necesarias en el marco de la pandemia y que seguirán afectados por mucho tiempo más”.

“Estuvimos trabajando con las cámaras empresarias que los representan así como con los trabajadores, que son muchos en nuestra provincia y que ven que sus fuentes laborales corren riesgos. Por suerte pudimos lograr un consenso muy amplio en la Cámara de Diputados y el proyecto obtuvo media sanción”, añadió el legislador, quien presentó la iniciativa en forma conjunta con Jimena Senn (UCR- FPCyS).

Farías explicó que la propuesta prevé diversos beneficios para el sector por un plazo de 180 días, que tienen que ver con exenciones impositivas y una prórroga en el vencimiento de impuestos provinciales, reducción del 50% en la tarifa de la energía eléctrica, ayudas económicas y financieras, facilidades para acceder a créditos blandos con plazos de gracia, es decir, un conjunto de herramientas necesarias y que el gobierno provincial está en condiciones de poner a disposición”.

Entre las actividades contempladas por el proyecto están los servicios de alojamiento en hoteles, hosterías, cabañas, bungalows, aparts o residencias de similar naturaleza; servicios de hospedaje; servicios de alojamiento en campings; servicios de alojamiento por hora o "moteles"; transportes terrestre o fluvial con afectación exclusiva para la actividad turística o vinculada con los alojamientos; agendas de viaje que no presten servicios financieros o formen parte de un grupo societario o empresario que preste tales servicios; servicios profesionales de licenciados y técnicos en turismo; guías de turismo; establecimientos gastronómicos; servicios de restaurantes y cantinas; servicios de cafés, bares y confiterías.

Por otro lado, se propone la creación de un “Fondo de asistencia financiera para el sector turístico, hotelero y gastronómico”, compuesto por $600 millones conformado por recursos provenientes de las operaciones de endeudamiento público autorizadas por la Ley N°13.978 de Emergencia por el Covid-19.