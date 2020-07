Alerta en España: Messi frena su renovación Deportes 03 de julio de 2020 Redacción Por El delantero argentino tendría planeado concluir su vínculo con el Barcelona y abandonar el club catalán.

FOTO ARCHIVO LIONEL MESSI. / Medios españoles aseguran que el rosarino paralizó las negociaciones con el club.

La renovación del contrato de Lionel Messi con Barcelona quedó interrumpida a instancias del propio jugador, según aseguró la Cadena Ser, de España, porque su idea es terminar el vínculo con la entidad catalana el año próximo.

Siempre según el programa “El Larguero”, Messi frenó las negociaciones con Barcelona para renovar su contrato tras las últimas decepcionantes actuaciones de su equipo que lentamente ve como se le escapa el título de La Liga a manos de Real Madrid.

Por su parte el diario catalán Mundo Deportivo consultó con fuentes de la entidad blaugrana y la respuesta que recibió fue que no tenían constancia de que su capitán haya bajado las negociaciones para renovar contrato.

"Las negociaciones habían comenzado muy bien, con sintonía entre ambas partes, pero los últimos acontecimientos hicieron que Messi lo reconsidere todo y de momento decidió parar las tratativas. Leo le dijo a su gente más cercana en el plantel que no quiere convertirse en un problema para el club, porque está harto de permanentes filtraciones interesadas que salen desde el propio club y que lo hacen responsable de decisiones en las que no tuvo nada que ver", describió SER.

Barcelona quiere renovarle el contrato a Messi ofreciéndole una fórmula de 1+1, con lo que aparte de su actual contrato, que termina a mediados de 2021, podría extenderse hasta 2023.

"Esa fórmula se basaría en el modelo de contrato vigente hasta 2021, ampliando dos años (1+1) y dejando que sea Messi quien decida si lo extingue antes de 2023. El contacto con su padre, Jorge Messi, es permanente, aunque todavía no se sentaron a hablar. Es que las partes saben que esto acabará bien y ahora el objetivo común es priorizar la competición, Liga y Champions", fue el informe de Mundo Deportivo que le bajó medianamente el tono a la información de SER.

Messi tiene en su actual contrato una cláusula según la cual podría haberse ido gratis avisando al club antes del 10 de junio, pero no lo hizo y así su presencia por contrato hasta 2021 está asegurada. Es en 2021 el año en que concluye justamente el mandato de la junta que preside el actualmente muy cuestionado presidente Josep Maria Bartomeu.