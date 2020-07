Dólares depositados en el exterior Nacionales 03 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Los argentinos acumulan 222.807 millones de dólares en dinero depositado en el exterior, cajas de seguridad o lo que se conoce como "colchón", según surge de datos oficiales calculados al primer trimestre del año. Comparado con el primer trimestre de 2019, esos activos en dólares crecieron 17,1%.

De acuerdo con la estadística del INDEC, a semejante volumen de fondos, que superan la mitad del Producto Bruto del país, se llega incluyendo depósitos de residentes y lo atesorado en cajas de seguridad u otros mecanismos e incluye operaciones legales en el mercado de cambios.

La cifra representa una estimación de depósitos y de moneda líquida que realiza el INDEC, incluyendo fondos no declarados ante la AFIP, lo cual plantea un gran desafío para el Fisco, porque ese dinero no tributa Bienes Personales ni otros impuestos.

En el primer trimestre del año, el monto creció u$s 1.850 millones, desde los u$s 220.957 millones registrados en el cuarto trimestre de 2019.