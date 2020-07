Menem con pronóstico reservado Nacionales 03 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El ex presidente Carlos Menem permanecía internado ayer con pronóstico reservado, en el día de su cumpleaños, tras haber ingresado nuevamente en la sala de terapia intensiva del Sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo, el miércoles por la noche.

El actual senador nacional cumplió 90 años este jueves y su hija Zulema Yoma lo celebró a través de Twitter, donde expresó: "Llegamos a los 90 años viejito!!! Comienzo este día parafraseándote: estamos mal pero vamos bien".

"Hoy es tu cumple, pero Dios me dio el regalo a mí de tenerte en este día. Te amo con mi alma. Fuerza pa", agregó la hija del ex mandatario, que fue internado nuevamente, a pocos días de haber sido dado de alta en el Instituto Argentino del Diagnóstico, tras dos semanas de tratamiento por una afección respiratoria delicada.

Este jueves, su médico personal, Luis de la Fuente, dijo que "Carlos Menem está bien, pero tiene que controlarse la diabetes, por lo que lo internaron para realizarle algunos estudios", a los que fue sometido en las últimas horas.

"Ahora depende de los diabetólogos y los nefrólogos", comentó De la Fuente, y agregó: "La diabetes es el asesino silencioso, no se manifiesta con dolor, pero va haciendo daño por donde pasa, sobre todo en los riñones y en el corazón".

Señaló que "la parte pulmonar está controlada y la parte cardíaca también, ya que entró con una arritmia, pero ya está recuperado", por lo que en las próximas horas podría ser dado de alta, vaticinó.