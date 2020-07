Cumbre virtual del Mercosur Nacionales 03 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA VIDEOCONFERENCIA. Fernández participó desde la Quinta de Olivos.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El presidente Alberto Fernández participó ayer de una reunión virtual del Mercosur, en la que por primera vez compartió espacio con su par brasileño, Jair Bolsonaro, y remarcó que guarda "respeto" por sus pares porque "sus pueblos los eligieron".

Tras casi un año de tensiones y encuentros postergados, los jefes de Estado de los dos principales países del bloque regional se mostraron por primera vez juntos: no en el mismo espacio físico, sino que la pandemia de coronavirus hizo que coincidan de manera cibernética.

En ese marco, el mandatario argentino citó al papa Francisco y remarcó que "aquí nadie se salva solo".

"Pensar el Mercosur significa entender que estamos absolutamente obligados a buscar un destino común porque los pueblos nos exigen que así sea", dijo el mandatario argentino y añadió: "América Latina, por origen y por destino, está llamada a ser una región única y absolutamente integrada".

"Somos el continente más desigual en la distribución del ingreso y nos toca afrontar ese desafío sabiendo que estamos ante la mayor crisis mundial", describió.

"Estoy aquí para que nos unamos y trabajemos más juntos que nunca", señaló el Presidente y convocó a sus pares de la región a ver "cómo asumimos el desafío de construir un mundo más equilibrado; y antes, cómo empezamos a ponerle fin a la desigualdad que lastima día a día a América Latina".

"Espero que en no mucho tiempo más superemos esta pandemia, la vamos a superar con el mundo, no solos. Nos ha tocado gobernar nuestros países en un tiempo de mucha desigualdad, en un momento de mucha enfermedad. Podemos hacer de ese mal tiempo una mejor oportunidad", concluyó.