Perlas del Amanecer ENTRETENIMIENTO 04 de julio de 2020

ARRIESGARSE

"El mayor riesgo es no tomar ningún riesgo". (Mark Zuckerberg)



NEGOCIOS

"Uno de los secretos del éxito empresario consiste no en hacer uno mismo el trabajo, sino en reconocer al hombre apropiado para hacerlo". (Andrew Carnegie)



SINCERIDAD

No tengo la necesidad de aparentar nada, lo que ven es lo que hay.



NUTRICION

Nadie que disfrute la vida tiene el abdomen y el hígado perfecto.