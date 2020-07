Hoteleros y gastronómicos harán sentir su malestar

En medio de las drásticas consecuencias que está dejando la cuarentena, el sector hotelero y gastronómico, al igual que el de turismo son los considerados más castigados y en donde el impacto día a día es importante.

En un comunicado que refleja la realidad de estos rubros, se señala que “después de más 100 días sin actividad, estamos quebrados. Necesitamos que el gobierno ordene la sanción urgente de la Ley de Emergencia para la Hotelería y la Gastronomía para fijar: Exención fiscal y de tasas municipales; Prórroga de alquileres; Créditos a tasa cero y flexibles para capital de trabajo. Sumate compartiendo este contenido. El 2 de julio haremos una protesta simbólica frente a nuestro establecimiento. Sin tu apoyo, cerramos. Sin la Ley de Emergencia Económica, quebramos”.

Sucede que siete de cada diez establecimientos hoteleros y gastronómicos van a quebrar por la Cuarentena, que ya lleva más de 100 días y por eso insisten en manifestar la necesidad de que el gobierno declare la emergencia para este sector comprometido de la economía.

“Hoy somos miles de hoteles/restaurantes que ya no aguantamos más. Después de más de 100 días sin actividad, muchos podemos quebrar. Necesitamos que el gobierno disponga la sanción urgente de la Ley de Emergencia Turística. El Estado nos dijo: No abran más. Pero nadie nos dijo: No paguen más. Tenemos las boletas de tasas y servicios amontonadas porque prorrogaron los plazos y el pago de sueldos y aguinaldo por cumplir.

Necesitamos ayuda del gobierno y la #LeyDeEmergenciaYA . Nuestra actividad será una de las últimas en abrir: si no tenemos una ayuda económica no vamos a poder sostenernos ni un solo mes más”, subraya el comunicado que convoca a esta protesta que se realizará este jueves en todo el país.

Y finaliza con el #LeydeEmergenciaYA #EmergenciaGastronomica ó #EmergenciaHotele#2J.