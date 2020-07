Propuesta para homenajear a Hermes Juan Binner Región 02 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El cuerpo deliberativo local volverá a sesionar esta mañana a partir de las 9, en un encuentro que oscilará entre un extenso temario, cuyo detalle ofrecemos a continuación.



Despachos de Comisión para aprobación de iniciativas

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal

Asunto: Autoriza a la Fundación Sancor Seguros a hacer uso y ocupación de la vía pública con obras de infraestructura subterránea.

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal

Asunto: Llama a Licitación Pública Nº 1/2020, para la contratación del servicio de exámenes psicofísicos de los solicitantes de la licencia de conducir y equipamiento para su realización.

Tipo: Minuta de Comunicación

Autoría: Oscar Trinchieri

Asunto: Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal remita la rendición de cuentas presentada o a presentar, en el marco del aporte no reembolsable autorizado por Ordenanza Nº 2765 (Plan de Reconstrucción de pavimento urbano).

Tipo: Ordenanza

Autoría: Andrea Ochat

Asunto: Adhiere a la ley apícola provincial Nº 13.870.

Respuestas del Departamento Ejecutivo Municipal a Minutas de Comunicación

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal

Asunto: Remite respuesta a Minuta de Comunicación Nº 829/2020 (Contratación empresa Resicom SRL).

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal

Asunto: Remite respuesta a Minuta de Comunicación Nº 837/2020 (Guardia Permanente de Control y Vigilancia en la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos).

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal

Asunto: Remite respuesta a Minuta de Comunicación Nº 838/2020 (Planta empleados municipales).

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal

Asunto: Remite respuesta a Minuta de Comunicación Nº 810/2020 (Informe detallado sobre la nómina de personal municipal).

Proyectos presentados

Tipo: Minuta de Comunicación

Autoría: María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

Asunto: Insta al Poder Ejecutivo Nacional a arbitrar los medios para que el Banco Hipotecario concrete la inscripción, sorteo y adjudicación de los departamentos del Complejo ProCrear.

Tipo: Ordenanza

Autoría: Andrea Ochat

Adhieren: María José Ferrero, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Oscar Trinchieri, Leandro Lamberti y Horacio Bertoglio

Asunto: Dispone que un espacio público lleve el nombre de Hermes Binner.

Tipo: Resolución

Autoría: María Alejandra Bugnon de Porporatto

Asunto: Acepta la renuncia de Nadia Caglieris, al cargo de asesora de la concejala Bugnon de Porporatto.

Tipo: Resolución

Autoría: María José Ferrero, Andrea Ochat, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Oscar Trinchieri, Leandro Lamberti y Horacio Bertoglio

Asunto: Dispone la convocatoria a las Secretarías dependientes del Departamento Ejecutivo Municipal, para que informen sobre la gestión de las áreas a su cargo.

Tipo: Resolución

Autoría: María José Ferrero

Asunto: Dispone la prórroga en Comisión del Expte. Nº 509C (Crea el programa para la Reducción de la utilización de sorbetes y vasos plásticos).

Tipo: Resolución

Autoría: María José Ferrero

Asunto: Dispone la prórroga en Comisión del Expte. Nº 508C (Autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a construir reductores de velocidad del tránsito vehicular sobre calle Rafaela, entre Las Heras y Deán Funes).

Tipo: Ordenanza

Autoría: María José Ferrero

Asunto: Crea el Consejo Consultivo Ambiental.

Tipo: Minuta de Comunicación

Autoría: María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

Asunto: Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal provea de máscaras transparentes a los voluntarios de los puestos de control.

Tipo: Declaración

Autoría: Leandro Lamberti

Adhesión: Andrea Ochat

Asunto: Reconoce con la distinción Sunchalense Destacado a todos los que han sido y serán voluntarios para proteger a nuestra comunidad ante el COVID 19, realizando tareas de prevención, concientización, colaboración y control.

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal

Asunto: Autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a licitación pública para la venta de un inmueble rural de la colonia Sunchales.

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal

Asunto: Crea y declara de utilidad pública el Plan de Cañería de Impulsión y Red de Distribución Cloacal.

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal

Asunto: Dispone modificaciones a la Ordenanza Nº 2822 (Emergencia sanitaria).

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal

Asunto: Establece la delimitación territorial de las jurisdicciones barriales de la ciudad.

Comunicaciones oficiales y peticiones particulares

Tipo: Nota Institucional

Autoría: Centro Comercial, Industrial y de la Producción Sunchales

Asunto: Remite su apoyo a la puesta en funcionamiento del Juzgado de Distrito creado por ley provincial Nº 13.675.

Tipo: Nota Particular

Autoría: Andrés Chiappero

Asunto: Propone el nombre “Dr. Hermes Juan Binner”, para la denominación de un espacio público en el marco de la Ordenanza Nº 1918.

Tipo: Nota Particular

Autoría: Romina Lusso

Asunto: Denuncia la vulneración de los principios del parto respetado en instituciones privadas de la ciudad en contexto de pandemia y el aislamiento social.