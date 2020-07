Matías Rossi todavía no debutará en Brasil Deportes 02 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO REPROGRAMACION./ El comienzo del Stock Car con Rossi sería el 19 de julio.

BUENOS AIRES, 2 (NA) - El Stock Car brasileño que iba a tener su inicio este próximo fin de semana en el autódromo de Cascavel, se postergó para el 19 de julio, se llevará a cabo en Santa Cruz do Sul y en el certamen correría el argentino Matías Rossi. Según se informó, la apertura de campeonato de la mencionada competencia debió postergarse debido a la decisión que tomó ayer el Gobierno del Estado de Paraná de adherirse a una cuarentena más restrictiva que abarca a 7 de las 22 regiones entre las que se encuentra Cascavel.

En ese sentido, se indicó que el nuevo aislamiento será por catorce días y solo se habilitaron las actividades esenciales en 134 municipios de las regiones de Londrina, Cascavel, Cornélio Procópio, Cianorte, Toledo, Foz do Iguazú y la región metropolitana de Curitiba.

La competencia se llevaría a cabo el próximo 19 de julio en Santa Cruz do Sul, según se señaló en el sitio web de Stock Car, y, al postergarse la carrera, le da mayor margen a Matías Rossi para poder formar parte del comienzo del campeonato. Para Rossi, las posibilidades de correr este fin de semana eran muy pocas debido al bloqueo de las fronteras que está vigente en Brasil hasta el próximo lunes, a causa de la pandemia de coronavirus.

El Stock Car tendrá una serie de protocolos de seguridad, que incluyen la distancia social entre los presentes, el uso de equipos de protección como máscaras y escudos, la limitación de los miembros del equipo y las puertas cerradas, sin la presencia de una audiencia y entrada de prensa limitada.

Además, todas las personas deberán ser testeadas previamente y deberán presentar en la entrada del evento el certificado que indica que dio negativo por coronavirus. En el autódromo, todos se someterán a un control de temperatura y deben mantener una distancia de dos metros entre cada uno, por lo cual todas las reuniones se realizarán de manera virtual, incluso la sesión informativa con los pilotos.

Según se informó, los equipos que tienen dos autos en la grilla pueden tener un máximo de nueve miembros, incluidos el jefe y los conductores.