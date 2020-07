Continúa el ciclo La Seguimos En Vivo que ya es un clásico de los hogares santafesinos Sociales 02 de julio de 2020 Redacción Por Este fin de semana el ciclo La Seguimos En Vivo del Ministerio de Cultura de Santa Fe propone una variada agenda de espectáculos. Teatro, música y humor para todos los gustos y para disfrutar en familia.

FOTO ARCHIVO// RAFAELINOS// Claudio Duverne y Diego Tosello se presentarán mañana.

Desde hoy, jueves, y hasta el domingo el ciclo La Seguimos En Vivo propone nuevos shows de música, teatro y humor. Folclore, Rock, Reggae, Flamenco son algunos de los géneros musicales que este fin de semana nos propone el ciclo. Y para cerrar el domingo 5, llega el humor de Chiqui Abecasis.

Cabe destacar que dicha iniciativa del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe es sin público presencial y bajo el protocolo Covid-19 para artistas, y pueden ser vistos por el sistema de streaming. Los shows tienen lugar en distintos espacios culturales de la provincia y se transmiten en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del Ministerio de Cultura.

Este ciclo tiene la particularidad que permite a los artistas usar el esquema de “gorra virtual” para monetizar sus shows: el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.



Reconquista

Este jueves 2 de julio, en la Casa del Bicentenario, a las 21 hs, se presentará Limitada Reggae Corporation, la banda de reggae de Reconquista que a principios de 2006, y siendo apenas tres integrantes, inició su proyecto con sus primeras canciones. Hoy la agrupación se encuentra produciendo nuevas canciones al aguardo de la vuelta al encuentro con su público.

En 2007 comenzaron a grabar, incorporando a la formación que conserva hasta el día de hoy, con base rítmica de bajo, batería, percusión, guitarra líder, teclados, voces y sesión de vientos.

En enero 2020 fue la última presentación de la agrupación en La Fiesta del Sol en Romang, ante más de 8.000 espectadores.



Rafaela

El viernes 3 a las 20 hs, llegan al Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano” dos propuestas: La Bolada, con un repertorio de música popular folclórica argentina, con matices de folclore y otros ritmos latinoamericanos, y el dúo Tosello-Duverne, que interpretarán versiones de músicos nacionales como Jorge Fandermole, Charly García, Adrián Abonizio y Lisandro Aristimuño, entre otros.

La Bolada se formó en el año 2013 y desde entonces ha recorrido una amplia cantidad de escenarios de Santa Fe y la Argentina con un repertorio de música popular folclórica argentina, con matices de folclore y otros ritmos latinoamericanos.

Su sonido y estilo fueron construyéndose y definiendo con las tradicionales siete chacareras, zambas, música del altiplano y composiciones más contemporáneas.



Dúo Tosello-Duverne

El dúo Tosello/Duverne está formado por dos artistas con una amplia trayectoria musical en la ciudad. Claudio Duverne es pianista,arreglador y director musical. A lo largo de su carrera realizó numerosas giras por diversos países: Ucrania, Francia, España, Alemania, Chile, Brasil y Uruguay.

Diego Tosello es cantante e intérprete de diversos géneros como el rock, folclore argentino y música popular latinoamericana. Compartió escenario con artistas reconocidos como León Gieco, Rubén Goldín, Lito Nebia, entre otros.



Santa Fe

Este viernes 3 de julio, a las 22 hs en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo es el turno de “Vanda”. Una cantautora de pop nacida en Nitra, Eslovaquia, radicada en la ciudad de Santa Fe, y cuya carrera solista arrancó en 2008. Actualmente se encuentra presentando su nuevo lanzamiento, el single “Humana”.

Su banda está integrada por ella misma (su nombre completo es Vanda Krajcovicova), en voz; Nicolás Yozía, guitarra; Edgardo (Ega) Lostia, batería electrónica y pistas; Rodrigo (Loli) Godoy, sintetizadores y coros.

En tanto el sábado, a las 22 hs, también en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo se presentará Natalia Pérez y Pancho Torres.

Pancho Torres en guitarra y Natalia Pérez en voz, conforman este dúo que hace música popular latinoamericana desde un repertorio que alterna ritmos de chacareras, landó, aires litoraleños y cuecas, e interpretando autores como Silvio Rodríguez, Chabuca Granda, Raúl Carnota, Leguizamón, Corradini, entre otros.

Empeñados más que nunca en que son los poetas populares quienes pintan con su corazón y sensibilidad, un continente lleno de historias, de mestizajes y de diversas culturas que lo hacen de una riqueza única, decidimos conformar “Cántaro”.

En tanto el domingo 5, a las 22h es el turno del teatro con “Mi querida”. Obra de teatro con texto de Griselda Gambaro, dirigida por Alberto Clementin e interpretada por la actriz Marta Defeis. El staff lo completan Fernando Belleti, en asistencia de dirección, y Diego López, en diseño y operación de luces.



Rosario

Por su parte en la ciudad de Rosario el viernes 3 de julio, a las 21h, en Sala Lavardén se presentará Kimbara World Music. Con influencias latino- españolas, y arreglos propios, esta banda combina los sonidos en formato acústico, y sorprende al público con versiones originales de hits de la historia del pop rock internacional.

Los músicos aprovechan la riqueza del flamenco como un arte musical, mezclándolo a su vez con ritmos latinos y cumbia tropical retro. Buenavista Social Club, Celia Cruz, Gloria Estefan, Paul Mc Cartney, Lila Downs, The Beatles, Credence, Los Palmeras, Ráfaga, Gilda, Karina.

Canciones como ‘Hope of deliverance’, con guitarras y palmas flamencas, ”Quizás, quizás, quizás¨” bolero universal, “Mi Tierra”, clásicos de la música latinoamericana como “Lágrimas Negras”, “Oye como va”, “Moliendo Café”, entre otras muchas, forman parte de su repertorio.

Integrantes de la banda: Valeria Gutiérrez (cantante, percusión), Belén Fajardo (percusión, coros), Marcos Ortiz (bajo, coros), Juan Cruz Delicia (guitarra, coros), Lautaro San Martín (teclado, coros).

También en la Sala Lavardén llega este sábado 4 de julio, a las 21h, Reina Galga.

La banda rosarina presenta su nuevo material, “Elefantes y Jaulas”, con cuatro canciones que van desde el clásico rock pop de “Me estás buscando” o “Cristales” a versiones más acústicas e introspectivas, con guitarras, teclados, cuerdas y voces como “Asia” o “Murguita”.

Reina Galga está estrenando su nuevo EP “Elefantes y Jaulas”, bajo la producción musical de Gerardo Bautista, grabado en En Armonía. Cuenta

La agrupación está formada por Lucas Correa (voz), Felipe Giraudo (guitarras), Julián Sappietro (teclados), Ignacio Isaurralde (bajo) y Francisco Puchetta (batería).

Por último el domingo 5 a las 21h llega el humor de Chiqui Abecasis a la Sala Lavardén.

El reconocido humorista rosarino presenta su unitario Salud, Dinero y Humor, un show unipersonal de humor y canciones. Monólogos, chistes y un recorrido de toda la actualidad con un gran sentido del humor. Un show para reír desde cada casa y en familia.

Chiqui Abecasis un rosarino con muchos años de trayectoria y experiencia en teatros de todo el País y el exterior.