"No creía que iba a volver de esta manera" Deportes 02 de julio de 2020 Redacción Por LUCA VILDOZA

Luca Vildoza fue el MVP de la final de la ACB frente al Barcelona tras tener un partido de ensueño, en el que anotó 17 puntos, incluido el doble que le dio la victoria y el título el pasado martes. El argentino se mostró extasiado en la conferencia de prensa posterior y remarcó el esfuerzo colectivo de todo el grupo a lo largo de la temporada y, especialmente, de la Fase Final.

“Todavía no caigo de todo lo que logramos, ni del premio. Trabajamos muchísimo para estar acá. Entrenamos demasiado. Quiero agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros durante este tiempo", comentó el argentino. “No creía que iba a volver de esta manera y que iba a poder jugar una final. Hay todo un trabajo detrás, desde el preparador físico que nos preparó. Pudimos demostrar que estamos de vuelta”, siguió.

“En el momento que la metí ya no sabía qué hacer. Empecé a gritar, pero quedaban tres segundos y con el Barcelona nunca se sabe”, contestó Luca. Además, cuando le preguntaron acerca de qué le pasó por la cabeza cuando ganó el título, respondió: “Me acordé de mis papás, de mis amigos. Hay mucha gente atrás mío. Hay entrenadores que me enseñaron cuando era pequeño. También quiero resaltar el trabajo de Alfredo Salazar. Le debo mucho a él”, culminó el ex jugador de Quilmes de Mar del Plata.

Baskonia esperó 10 años para volver a celebrar un título de Liga y allá por 2010, fue Walter Herrmann el hombre clave de aquella conquista. Ahora en 2020, el factor fue Vildoza, no sólo por ese doble sobre el final que le dio el título a Baskonia, sino porque su juego fue de un altísimo nivel y con números que lo elevaron al escalón de jugador más valioso de una final de ACB (17 puntos, 2 asistencias y 4 rebotes), un premio que sólo había podido conseguir Facundo Campazzo, en Real Madrid, en el desenlace de 2019.