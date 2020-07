Bajas en construcción y en el sector inmobiliario

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Nueve de cada diez empresarios ligados a la construcción y al sector inmobiliario consultados informaron una fuerte baja en la actividad a raíz de la cuarentena por coronavirus, mientras la mitad cree que la reactivación se producirá en un período de seis meses a un año, según una encuesta privada difundida ayer.

Los datos surgen de un sondeo realizado por la Asociación Civil Construya, conformada por empresas nacionales relacionadas con la producción y comercialización de materiales.

El 90 por ciento respondió que tuvo una caída de sus ventas y el 50% que la reactivación se producirá entre seis meses y más de un año.

A la consulta sobre el impacto que tuvo la cuarentena en su negocio, el 86% dijo que fue entre "muy negativo y negativo", con lo que casi 9 de cada 10 admitieron la caída en la actividad.

Sólo el 9% consideró que la cuarentena fue neutra, al tiempo que el 5% se inclinó por considerar que tuvo un efecto positivo.

"La cuarentena no tuvo igual impacto al abrir las respuestas por tipo de actividad desarrollada. Las inmobiliarias, los constructores y desarrolladores inmobiliarios fueron levemente más pesimistas", señaló entre las conclusiones el Grupo Construya.

Según el sondeo, el impacto fue muy negativo para el 58% de las inmobiliarias, 54% de los constructores, 44% de los desarrolladores y 42% de los arquitectos. En cambio, entre los distribuidores, sólo para el 37% fue muy negativo.

El impacto fue negativo para 45% de los distribuidores, 40% de los arquitectos y 36% de los constructores, inmobiliarias y desarrolladores.

Al sumar las dos categorías, surge que el 93% de las inmobiliarias fue golpeada por la cuarentena, como ocurrió con 9 de cada 10 constructores.

Entre los distribuidores y arquitectos, 82% se vio afectado, en tanto que en el caso de los desarrolladores inmobiliarios fue de 80%.

Con respecto a la pregunta sobre cuánto variaron sus ventas, el 90% de los encuestados manifestó haber sido afectado por una caída de entre el 20 y el 100%.

Casi un tercio de los encuestados indicó que no tuvo ventas en el período analizado, al tiempo que 58% señaló caídas de diversa intensidad; 16% caídas superiores a 80%; 14%, bajas entre 60% y 80%; 12%, disminuciones entre 40% y 60%; 10%, bajas entre 20% y 40%, y sólo el 6% reconoció una contracción menor a 20%; en tanto que el 6% mantuvo sus ventas y otro 4% las incrementó durante la cuarentena.

En el caso de las inmobiliarias, casi 6 de cada 10 no tuvo operaciones durante la cuarentena y otro 39% señaló una contracción.

En los casos de constructores, estudios de arquitectura y desarrolladores inmobiliarios, 36% no tuvo actividad.

Asimismo, otro 54% de los constructores señaló que su operatoria se contrajo, guarismo que llegó a 58% entre los arquitectos.

Los distribuidores de materiales enfrentaron un escenario más moderado, probablemente beneficiados por la demanda de insumos para autoconstrucción, refacción y reparación a medida que se avanzó en las diferentes fases de la cuarentena.

Ante la pregunta de cuando cree que ocurrirá la reactivación, el 50% de los encuestados considera que la reactivación se verá entre seis meses y más de un año.

Casi un cuarto de los encuestados cree que la recuperación sectorial será rápida (10,8% consideró que será de forma inmediata).

En tanto, 25,6% consideró que llevará un trimestre y otro 21,9% respondió que la reactivación demorará unos seis meses.

Las inmobiliarias consideraron que la recuperación sectorial será bastante rápida: el 8% consideró que será inmediata, 23% dentro del primer mes y 35% en los primeros tres meses.