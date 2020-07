Para uso como forraje, China aprueba importación de soja transgénica desarrollada en Argentina SUPLEMENTO RURAL 02 de julio de 2020 Redacción Por China autorizó la importación de dos variedades nuevas de soja modificada genéticamente, incluyendo por primera vez una desarrollada por una compañía local, Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd., se anunció días pasados desde el Ministerio de Agricultura chino.

Se memora que Dabeinong había firmado en 2013 un acuerdo con la empresa argentina de biotecnología Bioceres, para que esta la ayude a conseguir la aprobación de Buenos Aires para la utilización de su soja resistente al glifosato y glifosinato DBN-09004-6 en la producción en el país sudamericano.

Las autoridades argentinas le otorgaron la aprobación de seguridad a esta variedad en febrero del 2019, pero aún no ha sido sembrada en el país, debido a que se esperaba la autorización de su importación por parte de China, señaló un representante de Dabeinong de acuerdo a un informe de TodoAgro.



EL COMIENZO DE LA

COMERCIALIZACION

Con la aprobación por parte de China, el principal importador de soja del mundo, la semilla de Dabeinong puede empezar a ser comercializada para su producción en Argentina, señaló la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA).

"Es una muy buena noticia", dijo a Reuters Alfredo Paseyro, gerente general de ASA, y destacó que el sistema de aprobaciones "está funcionando en el marco de la pandemia, porque todo esto requiere ensayos a campo, evaluaciones en laboratorio, con lo cual son buenas señales".



TERCER EXPORTADOR

El país sudamericano es el tercer exportador mundial de granos de soja y el año pasado China compró 8,9 millones de toneladas de la oleaginosa argentina, el 87% del total de los embarques del grano de la nación austral.

"Bioceres es un socio estratégico (de Dabeinong) y va a facilitar el proceso (de comercialización de la variedad en Argentina) de acuerdo a lo que decida DBN", dijo a Reuters una fuente de la empresa argentina.

Por su parte, Paseyro señaló que si bien todavía no se han hecho pruebas con el producto en Argentina, los agricultores locales se sienten atraídos a las innovaciones y utilizan aquello que se ajusta a su ambiente y esquema de producción.



LO QUE SE ESPERA

En tanto, Bioceres también espera que China apruebe próximamente la importación de su soja HB4, una variedad resistente a las sequías. El producto de la empresa argentina ya ha recibido la autorización por parte de Brasil y Estados Unidos, los dos principales exportadores de soja del mundo.



OTRAS APROBACIONES

China también aprobó la soja MON87751 de Monsanto Far East Ltd -de la alemana Bayer-, una variedad del grano resistente a los insectos, dijo el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales chino en un comunicado.

El ministerio también renovó certificados de seguridad de seis otros cultivos para la importación -de cinco variedades de maíz y una de soja- desarrollados por Monsanto Far East, Dow AgroSciences -ahora en manos de Corteva- y Syngenta.

Los cultivos aprobados para su importación serán utilizados como alimento para animales, de acuerdo a la declaración oficial. Todas las autorizaciones entraron en vigencia a partir del 11 de junio y durarían cinco años, señalaba el texto.

China hace tiempo aprueba importaciones de productos modificados genéticamente para su uso como alimento animal, pero no ha comercializado de manera total cultivos modificados genéticamente para su producción en su territorio.

No obstante, en enero el país asiático otorgó certificados de seguridad a dos variedades de maíz, incluyendo una desarrollada por Dabeinong. Estos productos necesitan atravesar dos pasos regulatorios más antes de que puedan ser cultivados en China.