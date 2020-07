PODA: HERRAMIENTAS Y TECNICAS.

La búsqueda de ciertos efectos decorativos, la eliminación de ramas enfermas y la revigorizacion de árboles y arbustos son los 3 puntos principales que se consiguen gracias a la poda; pero esta técnica aparentemente sencilla tiene sus reglas, y si no se siguen pueden provocarse daños irreparables.



QUE TIPOS DE PODA PUEDEN DARSE?

Se pueden distinguir 2 tipos de poda básicos, la de formación y la de mantenimiento. Con la primera que debe reservarse a los profesionales especializados, se consigue un adecuado equilibrio en la parte aérea del árbol y favorecer el desarrollo de la guía o rama principal. Con el segundo tipo, esto es, con la poda de mantenimiento, lo que se logra es conservar la forma mas adecuada para cada especie en concreto.

Una poda mal realizada es puerta de entrada de múltiples enfermedades que, a la larga, pueden acarrear la muerte del árbol.



COMO PODAR UN SETO

Los setos de hoja caduca deben podarse 2 veces al año casi desde su plantación, pues así se logra que se hagan más compactos y que proporcionen la necesaria protección. Una de las podas se realizara preferentemente a finales del otoño o en el invierno, y la otra cuando ya se ha producido la brotación primaveral y la madera esta un poco dura. Si el seto es de conífera solo se le da una poda anual, aproximadamente a finales del verano.

Algunos arbustos producen flores en las ramas del año y por esta razón si se los poda en una fecha inadecuada puede resultar que se pierda la floración.



CUAL ES EL MOMENTO MAS ADECUADO PARA PODAR CONIFERAS?

Los árboles de este grupo, entre los que se encuentran los conocidos pinos, abetos y tsugas, solo deben podarse una vez al año, y a ser posible cuando ya hayan crecido los brotes primaverales y la madera haya tomado cuerpo. Conviene advertir que los setos de confieras no vuelven a brotar por la parte podada, así que esta no debe ser muy enérgica.



CUANDO DEBE PODARSE UN ÁRBOL DE HOJA CADUCA?

La mejor época es durante o al final de la estación fría, justo antes de la brotación, pues así esta se estimulara.



Y UN ARBUSTO DECORATIVO POR SU FLOR?

La poda de un arbusto de flor es mas complicada, pues hay especies que solo florecen en las ramas del año, y por lo tanto si se cortan estas, se echara a perder la floración. En un caso como el anterior, y si las flores aparecen durante el verano o la primavera, la poda debe efectuarse durante la época templada fría y cortando exclusivamente los brotes de la temporada anterior, dejando un sobrante por rama de unos 5 cm.

Si el arbusto florece sobre ramas del año anterior, pero durante el invierno o la primavera, la poda se llevara a cabo después de la floración.

Finalmente cuando se trate de arbustos en que la floración se presenta en las ramas más viejas, se podaran anualmente todos los brotes del año.



QUE INSTRUMENTOS DEBEN EMPLEARSE?

Para ramitas finas, de no más de un dedo de grueso, bastara con unas tijeras podadoras, de hoja curva y mango largo.

Para ramas que tengan el grueso de una muñeca pueden emplearse indistintamente una sierra pequeña o un hacha afilada, pero para ramas más gruesas es preferible recurrir siempre a la sierra, pues se consiguen cortes más limpios. También los tijerones son ideales para estas ramas, para mí…los preferidos…

Para los setos se necesitan tijeras especiales de hoja larga y estrecha, provistas de un mango de madera, largo y resistente, también es muy útil el uso de maquinas nafteras pero solo para manos expertas.

Por ultimo hay que recordar que los instrumentos de poda deben estar lo más limpios y afilados posibles, pues así los peligros de causar daños al árbol son menores. Les comento que todavía hay algunos afiladores dando vueltas por la ciudad con sus típicas bicicletas… a buscarlos… yo tengo el mío…aunque ahora con la pandemia no esta pasando, habrá que esperar.



Y los dejo con este pensamiento:

Hay dos cosas importantes en la vida:

la primera, conseguir lo que querés,

Y después, disfrutarlo. Solo los más

capaces pueden alcanzar lo segundo. Logan Pearsall Smith



MANOS A LA OBRA. MARIA PAULA BERTA.