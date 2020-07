Cantero, con Diputados Locales 02 de julio de 2020 Redacción Por La ministra de Educación fue citada por las comisiones de Labor Parlamentaria y Educación. La mirada del oficialismo y la oposición sobre el encuentro.

La ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, estuvo presente ayer en la Cámara de Diputados de Santa Fe donde mantuvo un encuentro con las comisiones de Labor Parlamentaria y de Educación. La titular de la cartera educativa fue citada para discutir distintos temas en especial la vuelta a clases luego del aislamiento y distanciamiento social y también la falta de convocatoria a la paritaria docente, entre otros temas. Al respecto, la diputada socialista y ex ministra de Educación, Claudia Balagué, manifestó ante la prensa que “teníamos muchas expectativas porque hay 92 proyectos presentados de todos los bloques legislativos, de prácticamente todos los diputados de esta Cámara vinculados a educación. Habíamos hecho algunas citaciones a la Comisión de Educación y no habíamos tenido mucha respuesta, así que fue muy importante que haya llegado la ministra con todo su equipo a trabajar con esta Cámara de Diputados que tiene la intención de aportar ideas y propuestas, y de trabajar para salvar esta situación de pandemia de alguna manera, pero también para atender las graves consecuencias que ya se están viendo”. “Abordamos el tema de los docentes, la falta de incremento salarial, que es la única provincia que está en esta situación; los docentes reemplazantes que han estado en una situación de extrema vulnerabilidad social y que no han sido atendidos correctamente y, por supuesto, los estudiantes. También nos preocupa que se dejó el Vuelvo a Estudiar”, agregó.

Balagué remarcó que no encontraron respuestas precisas, “están vinculadas a estamos planificando, relevando información, lo que nos parece importante pero a siete meses de gestión ya deberíamos tener precisiones para estar atentos a lo que pasa”, sostuvo. “Hubo un planteo general, vinculado a lo que ha planteado el ministro Trotta, pero a la realidad provincial hay que que atenderla en su particularidad, que pasa en cada región, no sólo con la pandemia sino cómo vamos a llegar a cada una de las escuelas, cómo vamos a llegar a las aulas. Creo que preocupa la falta de planificación, es una situación difícil, única en todo el planeta, pero con planificación, acompañamiento y escucha a los dicentes, se pueden dar respuestas concretas”, afirmó.

Por su parte, el diputado peronista Oscar Martínez consideró que “hay una ministra al frente de una situación crítica y ha demostrado que tiene un equipo con una jerarquía que no responde a la descripción que no venía siendo el socialismo. Hay cuestiones que se plantearon que están en la agenda del Ministerio, como la virtualidad y la vuelta a clases, y me parece que hay una sobreactuación que quedó desnudada en esta reunión. Creo que es importante que la Legislatura participe del nuevo sistema de educación que se viene, en donde todos tenemos incertidumbres y es responsabilidad del Estado poder dar las certidumbres que la sociedad necesita”. “Se estuvo dialogando respecto a la agenda que tiene tanto el gobierno nacional como las provincias, sin que ello signifique perder autonomía. Pero el sistema educativo es uno, lo que quiero destacar es el interés que hay por avanzar en la capitalización en materia infraestructura tanto de los docentes como de los alumnos. Ese es un dato importante porque hoy la virtualidad la forma de ingresar a la escuela”, agregó.