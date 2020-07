Primer caso en Desvío Arijón Locales 02 de julio de 2020 Redacción Por CORONAVIRUS: SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LA PROVINCIA

La provincia de Santa Fe sólo registró un caso nuevo de coronavirus este miércoles, de acuerdo al informe suministrado por el Ministerio de Salud, reafirmándose, de esta manera, la baja de contagios que se vienen registrando en los últimos días (15 en los últimos 5 días y 5 en los últimos 3). El único infectado de la jornada se dio, por primera vez, en la localidad de Desvío Arijón, departamento San Jerónimo. De esta manera el número total de casos positivos en la provincia asciende a 422 desde que comenzó la pandemia en nuestro país.

Con respecto a este único caso que arrojó el día miércoles tiene relación con un hombre que ya estaba aislado, al igual que su familia, debido a que había tenido contacto con el transportista de Coronda que había dado positivo el fin de semana, con lo cuál las dos localidades decidieron retroceder a fase 3. Las autoridades confirmaron en su momento que el transportista contagiado, que ayer fue trasladado al Hospital Cullen de Santa Fe, había estado en contacto con una persona de Desvío Arijón, que fue la que finalmente, tras el hisopado realizado en las últimas 24 horas, dio positivo.

De los casos atendidos y estudiados en la provincia, un total de 266 pacientes confirmados fueron dados de alta, un dato muy positivo teniendo en cuenta que es alrededor del 75% del número de infectados, mientras que una persona continúa en cuidados intensivo y con respiración asistida. Es decir que en la provincia quedan 156 personas activas de Covid-19, en tanto que 22 pacientes se encuentran internados en sala general y los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. Hasta el momento en la provincia fueron descartados 13.084, al tiempo que 307 casos continúan en estudio. Por último, en la provincia se han reportado 4 fallecidos (2 en en Rosario y los restantes en Rafaela y Villa Constitución).





EN RAFAELA

Mientras tanto, nuestra ciudad registra 71 días sin casos de coronavirus, recordando que el último hisopado positivo se registró el pasado 21 de abril y que en el Departamento Castellanos hay 22 casos confirmados (21 corresponden a pacientes rafaelinos y el restante a una persona de la localidad de Maria Juana). No obstante, desde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia se anuncia que aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (anoche el reporte dio a conocer que existen 8 en estudio en Rafaela, 1 en la localidad de Humberto Primo, 3 en Frontera y 1 en Sunchales). Por tal motivo, dicho organismo recuerda que "es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía.



VENADO, EN FASE 4

Tras el diálogo por videoconferencia del intendente Leonel Chiarella con el gobernador Omar Perotti, junto a otros mandatarios locales, la ciudad de Venado Tuerto por pedido de las autoridades municipales recuperó la fase 4 del distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Desde el Gobierno de la ciudad manifestaron que este cambio de fase (de 3 a 4) es volver a dar un paso hacia adelante, que favorece a diferentes rubros económicos y también ayuda a disfrutar de actividades que favorecen en muchos casos la salud y el estado anímico de los vecinos.

Sin embargo, se advirtió que deben potenciarse los cuidados personales (distancia, barbijos y lavado de manos) para evitar que una filtración viral termine generando un impacto de retroceso. De este modo, desde este 1º de julio, podrán retomar sus actividades los bares y restaurantes (hasta 50 por ciento de ocupación, de 7 a 24 y con reserva previa), que solo podían atender solo en las modalidades “delivery” y “take away”. Si bien en todos los casos deberán respetarse los protocolos de higiene y distanciamiento, desde el Municipio se dejó en claro que habrá controles al respecto y aquellos lugares que no cumplan o infrinjan los horarios acordados, recibirán sanciones. Por otra parte, los gimnasios y clubes (con desinfección de equipos y ambientes) retoman al funcionamiento de 7 a 21. Estos rubros que tenían suspendida toda actividad, podrán volver al 50 por ciento de capacidad ocupacional. Retornar a la fase 4 permite que se recuperen las actividades recreativas y deportivas al aire libre (desde 12 años, sin contacto físico entre participantes y de 7 a 21 horas), dejando en claro la prohibición absoluta de jugar partidos de fútbol en espacios verdes y canchas barriales. Para el caso de las reuniones familiares y afectivas, se restringen a fines de semana y feriados (hasta diez personas, de 9 a 19 horas y en domicilios particulares).



BARES Y RESTAURANTES

En el marco de la habilitación de bares y restaurantes por el ingreso a la fase 5 del distanciamiento social, el Gobierno de Santa Fe informó que fueron fiscalizados más de un centenar de locales gastronómicos en las ciudades de Rosario y Santa Fe, y se prevé un incremento en los operativos de control a los protocolos de higiene y seguridad por la pandemia del Covid – 19 en los próximos días. La decisión está basada a partir de registrar un cierto relajamiento en las medidas de prevención exigidas para funcionar de manera obligatoria. Desde la cartera laboral, señalaron que la tarea es articulada con los municipios y comunas ya que uno de los principales problemas está vinculado a la cantidad de personas permitidas dentro de cada establecimiento. En esta línea, el ministro Sukerman señaló: “En general hemos notado que se cumplen con las medidas de higiene como la utilización de tapabocas y máscaras por parte de los empleados, y la desinfección frecuente después de atender a cada cliente. Pero nos preocupa el factor ocupacional, sobre todo los fines de semana por la noche”. En tanto, desde el Ministerio provincial destacaron que todas las inspecciones realizadas hasta el momento fueron hechas de modo preventivo, dando cumplimiento al decreto 41/2020, y que hasta el momento no se llegó a la suspensión de tareas en ningún caso.