Emotiva despedida de la dupla técnica de San Martín de Tucumán Deportes 02 de julio de 2020 Redacción Por PRIMERA NACIONAL

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Los entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes debieron dejar su cargo en San Martín de Tucumán ante la incertidumbre sobre el retorno del fútbol enviaron un mensaje de despedida en el cual agradecieron "en especial" a los jugadores "por la increíble campaña que hicieron".

El dúo utilizó las redes sociales para expresarse sobre la situación por la cuál están atravesando y en el mensaje indicó: "¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS! Como dupla técnica queremos reconocer a este gran grupo de trabajo. Al cuerpo médico, utileros, dirigentes, colaboradores, hinchas y, en especial, a los jugadores, por la increíble campaña que hicieron".

"Conseguimos el 69,8% de los puntos, logramos ser el mejor equipo de la categoría y el de mayor efectividad del fútbol argentino. Sumamos muchos resultados que vamos a recordar siempre. Fuimos el plantel que más ganó, el más goleador y el que menos goles recibió. Nos mantuvimos 17 partidos invictos", revelaron los técnicos al describir la campaña de San Martín de Tucumán.

En tanto, añadieron: "Gracias por su dedicación, profesionalismo y respeto hacia los hinchas y todos nosotros.

Sabemos que este equipo no será el mismo por la situación que estamos viviendo, pero también estamos convencidos de que no podrán quitarle lo obtenido. Esperamos reencontrarnos lo antes posible para seguir trabajando en lo que más nos gusta: EL FÚTBOL. AGUANTE LOS SANTOS".

La situación de San Martín de Tucumán es muy complicada debido a que ayer finalizaron los contratos de 18 futbolistas, y el 70% del plantel dejó de pertenecer a la institución mientras que también debió irse la dupla técnica.

Además la entidad tucumana no tiene certezas sobre lo que pasará con la definición del torneo de la Primera Nacional, pero espera que el TAS determine los pasos a seguir y, según trascendió, la resolución del Tribunal podría conocerse los primeros días de agosto.

La entidad podría fallar a favor de San Martín otorgándole el ascenso o sugerir que la AFA tome una resolución equitativa para todas las categorías en las que no haya equipos beneficiados ni perjudicados.