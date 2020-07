Denuncia por abuso sexual a un pastor evangélico Policiales 02 de julio de 2020 Redacción Por La denuncia por abuso sexual quedó a cargo del fiscal Marcelo Manso, de la Fiscalía 5 de San Pedro, y no prescribió porque el hecho aconteció cuando la víctima era menor de edad. La mujer contó que los abusos ocurrieron cuando ella iba a la iglesia junto a su familia.

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El pastor evangélico que permanece aislado con Covid-19 y está acusado de propagar el virus en la localidad bonaerense de San Pedro, fue denunciado en las últimas horas por abuso sexual.

Al religioso de 55 años, y según publicó la prensa local, se le complicó su situación judicial, ya que a la causa por dolo en la propagación de la enfermedad (Covid-19), se le agregó una grave denuncia de una mujer de 33 años, que dijo que el hombre abusó sexualmente de ella cuando tenía entre 10 y 13 años.



LA DENUNCIA

La denuncia fue realizada este martes en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro, en donde la mujer contó que los abusos ocurrieron cuando ella iba a la iglesia junto a su familia, y que se animó a presentarse ahora por lo acontecido durante los últimos días.

"Este es el hijo de p... que además de contagiar a medio mundo de Covid... Eso no es nada, la verdad que es un violador y pervertido que abusa de todas las menores que asisten a su congregación!!! Averigüen gente, cuiden a sus hijos, tiene que hacerse justicia por todas las niñas que hemos pasado por esa situación con este manipulador y su esposa como cómplice", escribió la denunciante en su cuenta de Facebook, y según publicó el portal San Pedro Informa.

La denuncia por abuso sexual quedó a cargo del fiscal Marcelo Manso, de la Fiscalía 5 de San Pedro, y no prescribió porque el hecho aconteció cuando la víctima era menor de edad.



PROPAGACION

DE COVID-19

En tanto, en la otra causa por presuntamente propagar el Covid- 19, el pastor que es el responsable del "Ministerio Evangélico Pueblo de Amor", está siendo investigado por la Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo del fiscal Matías Di Lello.

La intervención del Ministerio Público Fiscal de la Nación se produjo tras una denuncia del Secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Pedro realizada el pasado domingo.

Según publicó el portal Fiscales.gob.ar, personal municipal daba cuenta que tomaron conocimiento por vecinos de San Pedro que un pastor estaba incumpliendo el aislamiento obligatorio.

El pastor y su familia habrían sido notificados de que debían cumplir con el aislamiento social al momento de recibirse las muestras de hisopado, bajo la aclaración de que no debía recibir a nadie hasta el resultado de los análisis.

Esa circunstancia, según se explicó, se debió a que se había certificado el contacto estrecho entre el pastor con un caso de Covid-19 positivo y además presentaba síntomas.

Sin embargo, de acuerdo a la denuncia, el hombre envió a sus hijas ese mismo día a visitar integrantes de la comunidad religiosa y vecinos del barrio.

Fue por eso que el municipio decidió judicializar la situación porque además de acreditar que el pastor violó la cuarentena, mantuvo contacto con no menos de 60 personas de la ciudad.