“Convencidos de una política que tiene el eje central en nuestros niños y niñas” Locales 01 de julio de 2020 Redacción Por El gobernador Omar Perotti encabezó en nuestra ciudad la firma de convenios, entre el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y municipios y comunas, que destina fondos para el programa “Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos” por un total de 2.454.000 pesos.

FOTO PRENSA GOBERNACION DISCURSO. El rafaelino Omar Perotti, junto al intendente Luis Castellano, encabezaron la firma de convenios que se celebró este martes en las instalaciones del Cine Belgrano.

Ayer por la mañana en el Cine Teatro “Manuel Belgrano” de nuestra ciudad, el gobernador Omar Perotti encabezó la firma de convenios por un total de 2.454.000 pesos, con municipios y comunas, en el marco del programa implementado por la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, denominado “Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos”.

Acompañaron al gobernador, el intendente Luis Castellano; el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Danilo Capitani; el senador provincial, Alcides Calvo, y la secretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo. También se hicieron presentes en el Cine Belgrano, el diputado provincial, Juan Argañaraz; la titular de la Delegación Rafaela de la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, Jorgelina Donatti; intendentes y presidentes comunales.

En un contexto aún más complejo por la pandemia, la provincia busca trabajar con órganos o áreas especializadas que cuenten con recursos humanos profesionales y que permitan articular con los distintos actores que componen el Sistema Provincial de Promoción y Protección de Derechos. En ese sentido dicho programa tiene como objetivo, lograr que los municipios y comunas presenten las capacidades institucionales adecuadas para la promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

“A través del trabajo en conjunto con los diferentes niveles del Estado de todo el territorio santafesino, estamos firmando convenios de refuerzos para servicios de niñez, que nos permitirán acompañar con recursos a la primera infancia, la niñez y la adolescencia”, expresó en el acto Perotti. Y agregó: “nuestra prioridad siempre fue cuidar a todos los niños y niñas de la provincia, por eso nos hemos comprometido en garantizarles a todos ellos mejores condiciones para su crecimiento. Un estado presente es fundamental para asegurar el bienestar social”.

Haciendo referencia a los nuevos hábitos incorporados a partir de la pandemia por coronavirus, el gobernador dijo que, “la verdad es que se ve raro esto, con la cara tapada, con el distanciamiento, pero creo que aquí nos está viendo gente que seguramente no sabe que hoy estamos acá, ni que estamos haciendo acá, pero que tiene una expectativa muy alta de que las cosas para los niños en nuestra provincia sean distintas; que tiene la expectativa de un niño con una sonrisa y con aspiraciones que una sociedad le pueda estar dando y brindando desde los primeros años”, resaltó.

Perotti valoró la decisión de fondo que existe en todas las instituciones que trabajan con la problemática de la niñez y en los equipos territoriales de cada una de las delegaciones de la provincia, que acompañan esta tarea, lamentando que por las razones sanitarias del momento no pudieron estar presentes.

En una parte de su discurso, el gobernador recordó cuando gestionaba estas herramientas como intendente y señaló: “aquí les hablo como colega, muchos anuncios de programas de niñez, muchas reuniones, -todas lejanas-, y cuando aparecía algún problema en una escuela, en una institución, había que esperar que venga el equipo interdisciplinario de Santa Fe. Mucho título podemos tener, muchas buenas intenciones, pero la realidad de los niños y niñas está aquí, está al lado de donde viven. Los equipos tienen que formarse en ese territorio, tienen que estar preparados para intervenir y acompañar porque es la mejor forma de incluir y prevenir. Eso es lo que estamos haciendo hoy”.

Perotti afirmó que existe un convencimiento de una política que tiene el eje central en nuestros niños y niñas, que tiene allí en los primeros años, la posibilidad de estar acompañándolos para una expectativa distinta. Todo el esfuerzo que pongamos allí será un esfuerzo que ganemos para él, su familia, su entorno y toda la sociedad”, enfatizó el primer mandatario provincial.



"GESTION QUE PRIORIZA

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo, dijo que “la verdad es que hubiéramos querido empezar con esto mucho tiempo antes, pero el tema de la pandemia no lo permitió, pero igualmente nos sentimos orgullosos de ser parte de una gestión que ha puesto entre sus ejes principales de trabajo a la niñez y adolescencia. Por las distintas normativas nacionales, internacionales y por nuestra Ley provincial de Niñez, existen dos niveles de intervención; nosotros como secretaría somos el segundo nivel, donde llegan situaciones graves, situaciones donde tenemos que tomar ya medidas que son muy urgentes”.

La funcionaria destacó que “nos interesa sobremanera este trabajo que podemos entablar con cada uno de ustedes en cada municipio y comuna, porque claramente es donde vamos a poder tomar estas situaciones con mucho tiempo de anticipación para evitar que se agraven, pero además poder trabajar en la prevención”.

“A partir de hoy los vamos a estar convocando a ustedes y a sus equipos de trabajo para empezar a trabajar concretamente en cada una de las intervenciones. Cuenten con esta secretaría de Niñez para todo este trabajo”, finalizó Chialvo.



"AQUI HUBO DECISION POLITICA"

En la firma de convenios también estuvo el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, quien manifestó que “fue fundamental la decisión de nuestro gobernador, del gobierno de la provincia de tomar como eje primordial del Ministerio de Desarrollo Social, la cuestión de la niñez; fue importante porque a partir de allí empezamos a trabajar coordinadamente con cada municipio y comuna. Hoy esta firma de convenios con todos los presidentes comunales e intendentes del Departamento Castellanos, con un monto de casi 2.500.000 pesos, tiene como objetivo fortalecer los sistemas locales de niñez, trabajar junto a cada uno de ustedes, tener en cuenta que esta situación de familias que hoy están con un problema de vulnerabilidad social, puedan tener la seguridad de que la provincia va a estar con cada uno de ustedes. Esto significa un acompañamiento, estar al lado, detectar los problemas antes de que se agudicen y que después sea más difícil solucionarlos”, precisó el funcionario.