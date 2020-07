Avances en la modificación del Código Urbano Locales 01 de julio de 2020 Redacción Por Ayer por la mañana los concejales mantuvieron un encuentro extenso con los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, para avanzar en la Ordenanza sobre esta modificación, que hace de 2018 que se viene discutiendo.

FOTO PRENSA CONCEJO LARGA REUNION. El debate entre concejales y miembros de la Comisión de Desarrollo Urbano se extendió más de 2 horas.

Durante la mañana de este martes se realizó una reunión que duró más de dos horas, entre los concejales e integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, para avanzar en consensos y poder votar la Ordenanza para modificar el Código Urbano, que está frenada desde 2018 por las diferencias de criterios que existe.

Con una importante participación de ingenieros, arquitectos y maestros mayores de obras, en el encuentro se debatieron distintos aspectos acerca de las modificaciones que se pretenden introducir al Código Urbano actual, para determinar la nueva normativa que regirá en Rafaela para poder edificar.

El secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Arq. Diego Martino, señaló que “el Código Urbano data desde 2008 y hoy por hoy, todas las nuevas iniciativas urbanas, los nuevos loteos, hacen que se necesite una revisión del mismo. Por citar un ejemplo, hay que revisar el denominado triángulo que conforman Bv. Santa Fe, Roque Sáenz Peña y Avenida Mitre, que es un tejido donde hay dos torres ya planteadas y que en en su momento se había pensado en que sólo se podían edificar torres en ese lugar. La idea es que no solo se puedan hacer ese tipo de construcciones, sino que existan otras alternativas”.

El funcionario además precisó que “hay algunos puntos que generan visiones diferentes y que por eso es difícil llegar a un acuerdo. El tema de estacionamiento en viviendas colectivas, donde hay muchos autos que quedan afuera de los edificios y que generan diversos problemas. Otro punto es el del factor de ocupación del suelo, en donde por ahí la iniciativa privada lo ve como un punto que coarta la posibilidad de rendimiento del lote”.

Asimismo, el secretario explicó que “Rafaela está en una llanura donde el agua escurre lentamente, es decir donde se encauza, y hay que comprender que cuando generamos una ciudad, estamos impermeabilizando el suelo - esa agua hay que encauzarla-, por lo que buscamos consolidar o encaminar a Rafaela hacia una ciudad sustentable. Tenemos la firme decisión de encontrar un punto de equilibrio entre los intereses de los privados y el cuidado del medioambiente, pensando en una ciudad más humana, más ventilada, más iluminada. Tratamos de plantear que no nos cerremos, ni desde el municipio ni desde quienes integran la comisión de urbanismo. Nos fijamos como objetivo tratar de proponer distintas alternativas, tratar de no ceder en esos espacios que creemos necesarios para la ciudad, pero generando una opción para el inversor, con un beneficio”, dijo el Arq. Diego Martino.

Desde la Cámara de Inmobiliarias de Rafaela plantearon hace ya dos años la necesidad de actualizar el Código Urbano al que consideran demasiado rígido que impide, entre otros proyectos, la construcción de edificios de altura en el microcentro de la ciudad. En este sentido, el mismo Centro Comercial e Industrial señaló que se pierden inversiones en el sector de la construcción ante la imposibilidad de construir edificios en los bulevares fundacionales.