Relleno y nivelación en el basural Región 01 de julio de 2020 Redacción Por FOTO PRENSA COMUNA// BASURAL//Están trabajando en su relleno y nivelación.

HUMBERTO PRIMO. - En tiempos de cuarentena, felizmente, en Humberto I no todos los días se habla del COVID-19. En estos momentos, entre otras cosas la Comuna volvió a retomar el tema “basural a cielo abierto” que se encuentra sobre la Ruta Provincial N° 13.

Los trabajos consisten específicamente en relleno y nivelación del terreno para la instalación de un galpón comunal donde guardarán herramientas y maquinarias y la disposición de un punto verde donde los humbertinos puedan clasificar allí sus residuos. Inicialmente se dispondrán espacios para residuos electrónicos, pilas, plásticos, madera, metal, escombros, cartón y papel. Sumado a esto, el año pasado la Comuna adquirió una chipiadora, que utilizarán para triturar los restos de poda y armar compost, junto a los residuos orgánicos que genera la localidad.

Si el común de la gente no se detuvo frente al basural en estos días, les decimos que ya se notan los cambios y el aspecto de otros tiempos se ha modificado. La Comuna lleva invertido $ 312.641 en trabajos de nivelación y relleno para poder proyectar obras allí. Ya está delimitada la zona donde no se puede tirar residuos y se sugiere que, en caso de tener que ir, lleguen hasta el fondo del terreno, porque a pesar de las advertencias, todavía algunas personas continúan tirando su basura en el ingreso.

Recordamos que toda la inversión es dinero de los humbertinos y mucho trabajo que no verá frutos sin la responsabilidad ciudadana. Nada se puede lograr si no nos involucramos como comunidad y nos hacemos cargo de las acciones que nos corresponden.